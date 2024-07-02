https://sarabic.ae/20240702/تقارير-إمدادات-الغاز-الإسرائيلية-لمصر-ستتوقف-تماما-إذا-اندلعت-حرب-مع-حزب-الله-1090388019.html

تقارير: إمدادات الغاز الإسرائيلية لمصر ستتوقف تماما إذا اندلعت حرب مع "حزب الله"

تقارير: إمدادات الغاز الإسرائيلية لمصر ستتوقف تماما إذا اندلعت حرب مع "حزب الله"

سبوتنيك عربي

قال تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تدفقات الغاز الإسرائيلية إلى مصر قد تتوقف تمام، إذا ما تطور التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة تكون فيها... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T12:15+0000

2024-07-02T12:15+0000

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وأضاف موقع "غلوبس" في تقريره، أنه في حال تم استهداف وتعطيل منصات الغاز الإسرائيلية، واردات الغاز من إسرائيل إلى مصر ستتضرر بشكل كبير.ووفقا للتقرير، هناك مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافا رئيسية لصواريخ "حزب الله" والطائرات المسيرة.وأشار إلى أنه "على عكس البنى التحتية الحيوية الأخرى، فإن إغلاق منصات الغاز، إذا حدث، لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بمصر أيضا".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.واليوم الثلاثاء، توقع تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري هجوماً إسرائيلياً على جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-إسرائيل-قد-تشن-عملية-برية-ضد-حزب-الله-في-الأسبوع-الثالث-أو-الرابع-من-يوليو-1090380818.html

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إسرائيل, مصر, لبنان, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار