"حزب الله" يعلن عن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
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خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
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60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
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183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
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https://sarabic.ae/20240702/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-موقعين-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090402588.html
"حزب الله" يعلن عن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن عن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها موقعين للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T23:28+0000
2024-07-02T23:28+0000
أخبار حزب الله
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الأربعاء، أنه نفّذ أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجومًا على ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان موقع جل العلام بقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة".من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة 10 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات حولا، رب ثلاثين، راشيا الفخار، وفي قضاء بنت جبيل بلدات يارون، عيترون، وفي قضاء صور بلدات أم التوت، أطراف الزلوطية، الطباسين-الناقورة، شيحين، الجبين.
https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-إسرائيل-قد-تشن-عملية-برية-ضد-حزب-الله-في-الأسبوع-الثالث-أو-الرابع-من-يوليو-1090380818.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يعلن عن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

23:28 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها موقعين للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الأربعاء، أنه نفّذ أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجومًا على ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان موقع جل العلام بقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة".
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
صحيفة: إسرائيل قد تشن عملية برية ضد "حزب الله" في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو
09:05 GMT
من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة 10 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات حولا، رب ثلاثين، راشيا الفخار، وفي قضاء بنت جبيل بلدات يارون، عيترون، وفي قضاء صور بلدات أم التوت، أطراف الزلوطية، الطباسين-الناقورة، شيحين، الجبين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"21:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"13:14 GMT
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