https://sarabic.ae/20240702/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-موقعين-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090402588.html

"حزب الله" يعلن عن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن عن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها موقعين للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T23:28+0000

2024-07-02T23:28+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الأربعاء، أنه نفّذ أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجومًا على ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان موقع جل العلام بقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة".من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة 10 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات حولا، رب ثلاثين، راشيا الفخار، وفي قضاء بنت جبيل بلدات يارون، عيترون، وفي قضاء صور بلدات أم التوت، أطراف الزلوطية، الطباسين-الناقورة، شيحين، الجبين.

https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-إسرائيل-قد-تشن-عملية-برية-ضد-حزب-الله-في-الأسبوع-الثالث-أو-الرابع-من-يوليو-1090380818.html

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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم