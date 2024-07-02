https://sarabic.ae/20240702/علماء-ينجحون-في-صناعة-خوارزمية-جديدة-للتنبؤ-بخطر-موت-القلب-المفاجئ-1090386218.html

علماء ينجحون في صناعة خوارزمية جديدة للتنبؤ بخطر موت القلب المفاجئ

علماء ينجحون في صناعة خوارزمية جديدة للتنبؤ بخطر موت القلب المفاجئ

سبوتنيك عربي

نجح علماء من جامعة تامبيري في فنلندا، في صناعة خوارزمية جديدة لاكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب، والتي بدورها قد تلعب دورا هاما في التنبؤ بخطر موت القلب... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T11:29+0000

2024-07-02T11:29+0000

2024-07-02T11:33+0000

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وذكر تقرير لموقع "ساينس ألرت" أنه بالرغم من وفاة الملايين حول العالم بسبب الموت القلبي المفاجئ، إلا أن علامات اضطرابات القلب تظل صعبة الاكتشاف، مما يبرز أهمية ما توصل إليه الباحثون.وشملت الدراسة التي أجراها الباحثون تحليل بيانات 2794 شخصًا بالغًا خلال فترة متابعة تصل في المتوسط إلى 8.3 سنوات.وتوصل العلماء إلى مقياس جديد يُدعى "DFA2 a1"، يمكنه اكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب بمرور الوقت.وأوضح عالم الفيزياء بجامعة تامبيري تيمو بوكيلا، أن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام في الدراسة هي "تحديد الاختلافات وخاصة خلال إجراء قياسات لمعدل ضربات القلب خلال فترات الراحة".وأضاف أن "خصائص معدل ضربات القلب لدى المرضى المعرضين للخطر أثناء الراحة تشبه ما تكون عليه قياسات القلب السليم أثناء المجهود البدني".وأضاف المركز عبر موقعه الإلكتروني لفرع العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "يُعتبر هذا المرض نادرًا بين الأطفال، حيث تُقدر الدراسات وفاة طفل واحد إلى طفلين من بين كل 100 ألف طفل سنويًا بسبب الموت القلبي المفاجئ".وتابع الموقع: "يختلف الموت القلبي المفاجئ عن النوبة القلبية التي تحدث عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية بحيث لا يستطيع القلب الحصول على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين. وفي حال عدم وصول الأكسجين في الدم إلى عضلة القلب، يُصاب القلب بالتلف".وخلال الدقائق القليلة الأولى، تتركز أكبر المخاوف على وصول الدم إلى الدماغ، "حيث يقل وصوله بشكل كبير مما يؤدي إلى فقدان المريض للوعي، وعندها يتوفى المريض إلا إذا تلقى العلاج الطارئ على الفور"، وفقًا للموقع.

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