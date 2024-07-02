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قائد الجيش الإسرائيلي يطالب المشاركين في تحقيقات الحرب على غزة التوقيع على وثيقة "السرية"
قائد الجيش الإسرائيلي يطالب المشاركين في تحقيقات الحرب على غزة التوقيع على وثيقة "السرية"
سبوتنيك عربي
طالب الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كل من شارك في تحقيقات الحرب على قطاع غزة التوقيع على وثيقة السرية". 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T18:19+0000
2024-07-02T18:19+0000
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وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجنرال هرتسي هاليفي قد طالب كل من شارك في تحقيقات الحرب على قطاع غزة التوقيع على "وثيقة السرية" واجتياز اختبار كشف الكذب عند الحاجة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إن قواته العسكرية قتلت 900 "إرهابي" في مدينة رفح.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن الجنرال هرتسي هاليفي أن الجيش الإسرائيلي أمام معركة طويلة، وذلك خلال زيارة تفقدية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أن قواته العسكرية قضت على 900 "إرهابي" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على حد قوله، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يبذل جهودا كبيرة لتدمير البنية التحتية، وأن بلاده أمام معركة طويلة في غزة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في غزة وسينتقل للمرحلة الثالثة في القطاع".وأكدت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن "الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقة رهائن، للتركيز على الجبهة الشمالية (مع "حزب الله" اللبناني)"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، أقروا المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد مشاورة أمنية، وستكون بطريقة "جز العشب" من خلال غارات أكثر تركيزا وأهمية".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن "إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس"، مؤكدًا أنها "ستواصل تدمير فلول حماس المسلحة"، وقال نتنياهو، في كلمة له: "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع قيادة الجيش حول الانتهاء من عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، موضحا، خلال الاجتماع، إن الجيش الإسرائيلي "سيعلن خلال أيام نهاية عملية رفح والتحول إلى الغارات المستهدفة والنشاط الجوي".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240702/نتنياهو-لن-نوقف-الحرب-حتى-تحقيق-جميع-أهدافنا-1090390807.html
https://sarabic.ae/20240702/مراقب-الدولة-الإسرائيلي-يدرس-فتح-تحقيق-بشأن-إطلاق-سراح-مدير-مجمع-الشفاء-الطبي-في-غزة-1090396058.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

قائد الجيش الإسرائيلي يطالب المشاركين في تحقيقات الحرب على غزة التوقيع على وثيقة "السرية"

18:19 GMT 02.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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طالب الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كل من شارك في تحقيقات الحرب على قطاع غزة التوقيع على وثيقة السرية".
وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجنرال هرتسي هاليفي قد طالب كل من شارك في تحقيقات الحرب على قطاع غزة التوقيع على "وثيقة السرية" واجتياز اختبار كشف الكذب عند الحاجة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إن قواته العسكرية قتلت 900 "إرهابي" في مدينة رفح.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
نتنياهو: لن نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا
13:50 GMT
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن الجنرال هرتسي هاليفي أن الجيش الإسرائيلي أمام معركة طويلة، وذلك خلال زيارة تفقدية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أن قواته العسكرية قضت على 900 "إرهابي" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على حد قوله، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يبذل جهودا كبيرة لتدمير البنية التحتية، وأن بلاده أمام معركة طويلة في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في غزة وسينتقل للمرحلة الثالثة في القطاع".
وأكدت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن "الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقة رهائن، للتركيز على الجبهة الشمالية (مع "حزب الله" اللبناني)"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، أقروا المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد مشاورة أمنية، وستكون بطريقة "جز العشب" من خلال غارات أكثر تركيزا وأهمية".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن "إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس"، مؤكدًا أنها "ستواصل تدمير فلول حماس المسلحة"، وقال نتنياهو، في كلمة له: "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
مراقب الدولة الإسرائيلي يدرس فتح تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة
16:44 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع قيادة الجيش حول الانتهاء من عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، موضحا، خلال الاجتماع، إن الجيش الإسرائيلي "سيعلن خلال أيام نهاية عملية رفح والتحول إلى الغارات المستهدفة والنشاط الجوي".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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