https://sarabic.ae/20240702/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-14-جنديا-إسرائيليا-شرق-مدينة-غزة-1090402123.html

كتائب القسام تعلن استهداف 14 جنديا إسرائيليا شرق مدينة غزة

كتائب القسام تعلن استهداف 14 جنديا إسرائيليا شرق مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت كتائب القسام استهداف 14 جندياً إسرائيلياً خلال تواجدهم في منزل في الشجاعية شرق مدينة غزة، وإسقاطهم بين قتيل وجريح. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T21:46+0000

2024-07-02T21:46+0000

2024-07-02T21:46+0000

كتائب القسام

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت كتائب القسام، أمس الثلاثاء: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جندياً تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة 'تي.بي.جي' وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام أنها بمشاركة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، "تمكنت من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس إجراء عمليات تستهدف "العناصر الإرهابية والبنية التحتية التابعة لهم" في مناطق الشجاعية ورفح ووسط غزة.وتتواصل لليوم الـ271 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل و87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240627/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-ناقلة-جند-إسرائيلية-ومقتل-من-فيها-شرق-غزة---1090243938.html

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كتائب القسام, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم