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ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240702/كوريا-الشمالية-تجري-تجربة-إطلاق-نوع-جديد-من-الصواريخ-الباليستية-1090374983.html
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية نفذت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ باليستي من نوع جديد. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T00:04+0000
2024-07-02T00:04+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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ويندرج ضمن فئة الصواريخ التكتيكية البالستية، القادرة على حمل رأس حربي فائق الحجم بوزن يبلغ 4.5 طن.وجاء في بيان الوكالة: "نفذت إدارة الصواريخ الكورية الشمالية في 1 يوليو اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ باليستي تكتيكي من نوع جديد يُعرف بـ Hwasongpho-11Da-4.5".وأضافت الوكالة أن الاختبار شمل رحلة تجريبية على مدى أقصاه 500 كيلومتر، مع خطط لإجراء اختبارات إضافية في يوليو للتحقق من خصائص الطيران، ودقة الضربة، وقوة انفجار رأس حربي فائق الحجم على مدى 250 كيلومتراً.وصعّدت كوريا الشمالية التوترات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة، إذ أطلقت بالونات تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية، في خطوة متبادلة ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.كما جاء أحدث إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تعميق التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، بعد أن وقع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة"، خلال قمة عقدت بينهما الشهر الماضي في بيونغ يانغ.ويتضمن الاتفاق تعهدا للدولتين بمساعدة بعضهما بعضا، في حالة تعرضهما لهجوم.
https://sarabic.ae/20240701/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-1090348332.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية

00:04 GMT 02.07.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Photo / KCNA
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أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية نفذت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ باليستي من نوع جديد.
ويندرج ضمن فئة الصواريخ التكتيكية البالستية، القادرة على حمل رأس حربي فائق الحجم بوزن يبلغ 4.5 طن.
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين
أمس, 05:26 GMT
وجاء في بيان الوكالة: "نفذت إدارة الصواريخ الكورية الشمالية في 1 يوليو اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ باليستي تكتيكي من نوع جديد يُعرف بـ Hwasongpho-11Da-4.5".
وأضافت الوكالة أن الاختبار شمل رحلة تجريبية على مدى أقصاه 500 كيلومتر، مع خطط لإجراء اختبارات إضافية في يوليو للتحقق من خصائص الطيران، ودقة الضربة، وقوة انفجار رأس حربي فائق الحجم على مدى 250 كيلومتراً.
وصعّدت كوريا الشمالية التوترات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة، إذ أطلقت بالونات تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية، في خطوة متبادلة ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.
كما جاء أحدث إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تعميق التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، بعد أن وقع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة"، خلال قمة عقدت بينهما الشهر الماضي في بيونغ يانغ.
ويتضمن الاتفاق تعهدا للدولتين بمساعدة بعضهما بعضا، في حالة تعرضهما لهجوم.
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