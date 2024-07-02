https://sarabic.ae/20240702/ماليزيا-تؤكد-استعدادها-مع-إندونيسيا-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-قطاع-غزة-1090387161.html
ماليزيا تؤكد استعدادها مع إندونيسيا لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة
ماليزيا تؤكد استعدادها مع إندونيسيا لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T11:41+0000
2024-07-02T11:41+0000
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وقال رئيس الوزراء الماليزي، إنه "أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو"، موضحا أنهما "ناقشا الهجمات على فلسطين".وأكد أنهما على "استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة بالتعاون مع إندونيسيا إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك"، وذلك وفقا لما نشرته وكالتا الأنباء الماليزية والإندونيسية.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240330/قناة-إسرائيلية-دول-عربية-اقترحت-نشر-قوات-مشتركة-في-غزة-والضفة-1087542789.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار إندونيسيا, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار إندونيسيا, العالم
ماليزيا تؤكد استعدادها مع إندونيسيا لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي، إنه "أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو"، موضحا أنهما "ناقشا الهجمات على فلسطين".
وأكد أنهما على "استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة بالتعاون مع إندونيسيا إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك"، وذلك وفقا لما نشرته وكالتا الأنباء الماليزية
والإندونيسية
.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب
بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.