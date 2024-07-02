https://sarabic.ae/20240702/مسؤولة-أمريكية-مشاركة-دول-عربية-بقمة-الناتو-تأتي-في-إطار-أجندة-لمعالجة-التحديات-المشتركة-1090377199.html

مسؤولة أمريكية: مشاركة دول عربية بقمة الناتو تأتي في إطار أجندة لمعالجة التحديات المشتركة

مسؤولة أمريكية: مشاركة دول عربية بقمة الناتو تأتي في إطار أجندة لمعالجة التحديات المشتركة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إليزابيث ستكني، أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة هذا الشهر ستركز على تعزيز شراكات الحلف مع الدول... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T05:50+0000

2024-07-02T05:50+0000

2024-07-02T05:50+0000

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وقالت ستكني، في تصريحات صحفية، إن "مشاركة دول عربية في قمة الناتو تأتي في إطار الأجندة الإيجابية المشتركة بين الحلف وشركائه لمعالجة التحديات المشتركة في مناطقهم"، مشيرة إلى أن "أهمية هذه القمة تكمن في مرور 75 عاما على تأسيس الحلف وما يمثله ذلك من قوة واتحاد ونمو وابتكار بين دوله".وفيما يتعلق بمشاركة الدول العربية في القمة، أوضحت ستكني، أن "حلف شمال الأطلسي وشركاءه لديهم أجندة إيجابية مشتركة لمعالجة التحديات المشتركة في مناطقهم، وتشمل هذه التحديات الدفاع السيبراني والتقنيات الناشئة والحديثة والأمن البحري والانتشار النووي وتغير المناخ ومرونة سلاسل التوريد ومكافحة التضليل الإعلامي".وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن في التاسع والعاشر من يوليو/ تموز الجاري، قادة 32 دولة عضوا في الناتو وحلفاء رئيسيين للمشاركة في أعمال قمة الحلف والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة لعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية إسرائيل لحضور القمة. ووفقا لوسائل إعلام، فإن دولا منها مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة والبحرين ستكون من بين المشاركين في الاجتماعات.

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