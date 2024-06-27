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ستولتنبرغ: نتوقع أن تظل أمريكا حليفا قويا لـ"الناتو" بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية
ستولتنبرغ: نتوقع أن تظل أمريكا حليفا قويا لـ"الناتو" بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تظل أمريكا حليفا قويا، "بغض النظر عن نتيجة" الانتخابات الرئاسية... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T16:05+0000
2024-06-27T16:05+0000
الناتو
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "أتوقع أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستبقى حليفا قويا في حلف شمال الأطلسي، لأن ذلك يصب في المصلحة الأمنية لأمريكا".ومن المقرر أن يواجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منافسه دونالد ترامب، اليوم الخميس، في أول مناظرة متلفزة بينهما، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وصعق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شركاء "الناتو" في حملته الانتخابيه، بإعلانه أنه "سيشجع" روسيا على مهاجمة أعضاء التحالف العسكري الغربي، الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع عن أنفسهم.وردا على ذلك، يرى ينس ستولتنبرغ لـ"فرانس برس" أن "انتقادات ترامب لم تكن موجهة في المقام الأول ضد حلف شمال الأطلسي، بل كانت ضد حلفاء "الناتو" الذين لا ينفقون ما يكفي"، معتبرا أن "ذلك تغيّر الآن".ويقول حلف شمال الأطلسي إن 23 من أعضائه البالغ عددهم 32، من المقرر أن يحققوا خلال العام الحالي معيار الحلف المتمثل في إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع.ومع ذلك، فقد حذر من أنه "لا ينبغي لأي زعيم أن يشكك أبدا في التزام "الناتو" بالدفاع المشترك بموجب المادة الخامسة، والتي تعني أن الهجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع".وقال ستولتنبرغ: "لا ينبغي أبدا التشكيك في المادة الخامسة على أي حال، لأن هذه هي المسؤولية الأساسية لحلف شمال الأطلسي، وأي محاولة لتقويض هذه المصداقية لن تؤدي إلا إلى زيادة المخاطر".
https://sarabic.ae/20240627/بايدن-في-مواجهة-ترامب-90-دقيقة-قد-تغير-مسار-واشنطن-وتحدد-مالك-مفاتيح-البيت-الأبيض-1090232995.html
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الناتو, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ستولتنبرغ: نتوقع أن تظل أمريكا حليفا قويا لـ"الناتو" بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية

16:05 GMT 27.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayoالأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
© AP Photo / Virginia Mayo
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تظل أمريكا حليفا قويا، "بغض النظر عن نتيجة" الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وذلك قبل أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسلفه، دونالد ترامب.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "أتوقع أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستبقى حليفا قويا في حلف شمال الأطلسي، لأن ذلك يصب في المصلحة الأمنية لأمريكا".
وتابع موضحا: "إن وجود حلف شمال الأطلسي القوي أمر جيد لأوروبا، لكنه جيد أيضا لأمريكا".
ومن المقرر أن يواجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منافسه دونالد ترامب، اليوم الخميس، في أول مناظرة متلفزة بينهما، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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وصعق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شركاء "الناتو" في حملته الانتخابيه، بإعلانه أنه "سيشجع" روسيا على مهاجمة أعضاء التحالف العسكري الغربي، الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع عن أنفسهم.
وردا على ذلك، يرى ينس ستولتنبرغ لـ"فرانس برس" أن "انتقادات ترامب لم تكن موجهة في المقام الأول ضد حلف شمال الأطلسي، بل كانت ضد حلفاء "الناتو" الذين لا ينفقون ما يكفي"، معتبرا أن "ذلك تغيّر الآن".
ويقول حلف شمال الأطلسي إن 23 من أعضائه البالغ عددهم 32، من المقرر أن يحققوا خلال العام الحالي معيار الحلف المتمثل في إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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وقال ستولتنبرغ: "لا توجد ضمانات على الإطلاق في السياسة، لكنني أتوقع أن تظل أمريكا قوية".
ومع ذلك، فقد حذر من أنه "لا ينبغي لأي زعيم أن يشكك أبدا في التزام "الناتو" بالدفاع المشترك بموجب المادة الخامسة، والتي تعني أن الهجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع".
وقال ستولتنبرغ: "لا ينبغي أبدا التشكيك في المادة الخامسة على أي حال، لأن هذه هي المسؤولية الأساسية لحلف شمال الأطلسي، وأي محاولة لتقويض هذه المصداقية لن تؤدي إلا إلى زيادة المخاطر".
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