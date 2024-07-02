https://sarabic.ae/20240702/مسؤول-الإعلام-فيالجبهة-الشعبية-لا-ثقة-بالإدارة-الأمريكية-ونطالب-بضمانة-روسية-خلال-مفاوضات-الهدنة-1090390531.html
مسؤول الإعلام في"الجبهة الشعبية": لا ثقة بالإدارة الأمريكية ونطالب بضمانة روسية خلال مفاوضات الهدنة
مسؤول الإعلام في"الجبهة الشعبية": لا ثقة بالإدارة الأمريكية ونطالب بضمانة روسية خلال مفاوضات الهدنة
سبوتنيك عربي
شدد مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية"، أحمد مراد، على أن "الفصائل طالبت بضمانة روسية وتركية وصينية خلال مفاوضات الهدنة لأنها تعتبر أن الإدارة الأمريكية ومنذ... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T13:36+0000
2024-07-02T13:36+0000
2024-07-02T13:36+0000
العالم العربي
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وأضاف مراد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا ثقة بالإدارة الأمريكية لأنّها تريد إنقاذ إسرائيل، بدليل الإفراج عن صفقة سلاح للجيش الإسرائيلي لقتل أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحًا أن معركة "طوفان الأقصى" ستؤسس لتغيير كبير على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الإقليمي".ووصف مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية" هذه المبادرات بالمناورات الإسرائيلية العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ومنذ أكثر من 75 عاما هو عدوان بكل ما للكلمة للمعنى وما حدث بتاريخ 7 أكتوبر هو صرخة في وجه هذا العالم الظالم الذي تناسى القضية الفلسطينية". وبيّن المسؤول الفلسطيني أن "الحديث عن تدمير حركة "حماس" وقوى "المقاومة" هو تسخيف لطبيعة الصراع بين فلسطين وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يخوض معركة وجودية بعد الهزيمة الكبرى التي واجهها خلال عملية "طوفان الأقصى".تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزةكما تطرّق للحديث عن الدور المصري في هذه الحرب، وقال إن "مصر أكدت رفضها لمحاولة إدخال عبر معبر رفح أيّ قوات أجنبية"، محذرًا من أن "الفصائل الفلسطينية تعتبر أن أي قوات تدخل إلى رفح من دون موافقة الشعب الفلسطيني وقوى "المقاومة" سيتم التعامل معها على أساس أنها احتلال".
https://sarabic.ae/20240702/تقارير-إمدادات-الغاز-الإسرائيلية-لمصر-ستتوقف-تماما-إذا-اندلعت-حرب-مع-حزب-الله-1090388019.html
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العالم العربي
مسؤول الإعلام في"الجبهة الشعبية": لا ثقة بالإدارة الأمريكية ونطالب بضمانة روسية خلال مفاوضات الهدنة
حصري
شدد مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية"، أحمد مراد، على أن "الفصائل طالبت بضمانة روسية وتركية وصينية خلال مفاوضات الهدنة لأنها تعتبر أن الإدارة الأمريكية ومنذ تأسيس "دولة الكيان الإسرائيلي" كأنّها شريك في العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأضاف مراد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا ثقة بالإدارة الأمريكية لأنّها تريد إنقاذ إسرائيل، بدليل الإفراج عن صفقة سلاح للجيش الإسرائيلي لقتل أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحًا أن معركة "طوفان الأقصى" ستؤسس لتغيير كبير على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الإقليمي".
وأكد مراد أن "الفصائل الفلسطينية حريصة كل الحرص على وقف هذه المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وتعاطينا مع مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجابية على الرغم من وجود بعض الشكوك تجاه النوايا الاسرائيلية، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تريد انتزاع أحد أهم أوراق القوة لدى حركة "حماس" وهي ورقة الرهائن الإسرائيليين.
ووصف مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية" هذه المبادرات بالمناورات الإسرائيلية العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ومنذ أكثر من 75 عاما هو عدوان بكل ما للكلمة للمعنى وما حدث بتاريخ 7 أكتوبر هو صرخة في وجه هذا العالم الظالم الذي تناسى القضية الفلسطينية".
وأردف مراد أن "الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي انتصار في قطاع غزة على الصعيد العسكري وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال الخلافات الإسرائيلية الداخلية".
وبيّن المسؤول الفلسطيني أن "الحديث عن تدمير حركة "حماس" وقوى "المقاومة" هو تسخيف لطبيعة الصراع بين فلسطين وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يخوض معركة وجودية بعد الهزيمة الكبرى التي واجهها خلال عملية "طوفان الأقصى".
كما تطرّق للحديث عن الدور المصري في هذه الحرب، وقال إن "مصر أكدت رفضها لمحاولة إدخال عبر معبر رفح أيّ قوات أجنبية"، محذرًا من أن "الفصائل الفلسطينية تعتبر أن أي قوات تدخل إلى رفح من دون موافقة الشعب الفلسطيني وقوى "المقاومة" سيتم التعامل معها على أساس أنها احتلال".