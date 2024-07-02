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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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ملفات ساخنة
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مساحة حرة
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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https://sarabic.ae/20240702/مسؤول-الإعلام-فيالجبهة-الشعبية-لا-ثقة-بالإدارة-الأمريكية-ونطالب-بضمانة-روسية-خلال-مفاوضات-الهدنة-1090390531.html
مسؤول الإعلام في"الجبهة الشعبية": لا ثقة بالإدارة الأمريكية ونطالب بضمانة روسية خلال مفاوضات الهدنة
مسؤول الإعلام في"الجبهة الشعبية": لا ثقة بالإدارة الأمريكية ونطالب بضمانة روسية خلال مفاوضات الهدنة
سبوتنيك عربي
شدد مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية"، أحمد مراد، على أن "الفصائل طالبت بضمانة روسية وتركية وصينية خلال مفاوضات الهدنة لأنها تعتبر أن الإدارة الأمريكية ومنذ... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T13:36+0000
2024-07-02T13:36+0000
العالم العربي
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وأضاف مراد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا ثقة بالإدارة الأمريكية لأنّها تريد إنقاذ إسرائيل، بدليل الإفراج عن صفقة سلاح للجيش الإسرائيلي لقتل أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحًا أن معركة "طوفان الأقصى" ستؤسس لتغيير كبير على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الإقليمي".ووصف مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية" هذه المبادرات بالمناورات الإسرائيلية العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ومنذ أكثر من 75 عاما هو عدوان بكل ما للكلمة للمعنى وما حدث بتاريخ 7 أكتوبر هو صرخة في وجه هذا العالم الظالم الذي تناسى القضية الفلسطينية". وبيّن المسؤول الفلسطيني أن "الحديث عن تدمير حركة "حماس" وقوى "المقاومة" هو تسخيف لطبيعة الصراع بين فلسطين وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يخوض معركة وجودية بعد الهزيمة الكبرى التي واجهها خلال عملية "طوفان الأقصى".تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزةكما تطرّق للحديث عن الدور المصري في هذه الحرب، وقال إن "مصر أكدت رفضها لمحاولة إدخال عبر معبر رفح أيّ قوات أجنبية"، محذرًا من أن "الفصائل الفلسطينية تعتبر أن أي قوات تدخل إلى رفح من دون موافقة الشعب الفلسطيني وقوى "المقاومة" سيتم التعامل معها على أساس أنها احتلال".
https://sarabic.ae/20240702/تقارير-إمدادات-الغاز-الإسرائيلية-لمصر-ستتوقف-تماما-إذا-اندلعت-حرب-مع-حزب-الله-1090388019.html
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العالم العربي
العالم العربي

مسؤول الإعلام في"الجبهة الشعبية": لا ثقة بالإدارة الأمريكية ونطالب بضمانة روسية خلال مفاوضات الهدنة

13:36 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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شدد مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية"، أحمد مراد، على أن "الفصائل طالبت بضمانة روسية وتركية وصينية خلال مفاوضات الهدنة لأنها تعتبر أن الإدارة الأمريكية ومنذ تأسيس "دولة الكيان الإسرائيلي" كأنّها شريك في العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأضاف مراد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا ثقة بالإدارة الأمريكية لأنّها تريد إنقاذ إسرائيل، بدليل الإفراج عن صفقة سلاح للجيش الإسرائيلي لقتل أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحًا أن معركة "طوفان الأقصى" ستؤسس لتغيير كبير على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الإقليمي".

وأكد مراد أن "الفصائل الفلسطينية حريصة كل الحرص على وقف هذه المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وتعاطينا مع مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجابية على الرغم من وجود بعض الشكوك تجاه النوايا الاسرائيلية، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تريد انتزاع أحد أهم أوراق القوة لدى حركة "حماس" وهي ورقة الرهائن الإسرائيليين.

خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
تقارير: إمدادات الغاز الإسرائيلية لمصر ستتوقف تماما إذا اندلعت حرب مع "حزب الله"
12:15 GMT
ووصف مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية" هذه المبادرات بالمناورات الإسرائيلية العسكرية والسياسية"، لافتًا إلى أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ومنذ أكثر من 75 عاما هو عدوان بكل ما للكلمة للمعنى وما حدث بتاريخ 7 أكتوبر هو صرخة في وجه هذا العالم الظالم الذي تناسى القضية الفلسطينية".
وأردف مراد أن "الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي انتصار في قطاع غزة على الصعيد العسكري وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال الخلافات الإسرائيلية الداخلية".
وبيّن المسؤول الفلسطيني أن "الحديث عن تدمير حركة "حماس" وقوى "المقاومة" هو تسخيف لطبيعة الصراع بين فلسطين وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يخوض معركة وجودية بعد الهزيمة الكبرى التي واجهها خلال عملية "طوفان الأقصى".
تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة
كما تطرّق للحديث عن الدور المصري في هذه الحرب، وقال إن "مصر أكدت رفضها لمحاولة إدخال عبر معبر رفح أيّ قوات أجنبية"، محذرًا من أن "الفصائل الفلسطينية تعتبر أن أي قوات تدخل إلى رفح من دون موافقة الشعب الفلسطيني وقوى "المقاومة" سيتم التعامل معها على أساس أنها احتلال".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"13:14 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
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