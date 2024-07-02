https://sarabic.ae/20240702/مقتل-أكثر-من-8-آلاف-طالب-فلسطيني-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1090380566.html

مقتل أكثر من 8 آلاف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

مقتل أكثر من 8 آلاف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 آلاف و672 طالبا، وإصابة 14 ألفا و583 آخرين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T08:50+0000

2024-07-02T08:50+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة في بيان، إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8 آلاف و572، والذين أصيبوا وصلوا إلى 14 ألفاً و89".وأضاف البيان: "استشهد أيضا في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349".وأشار إلى مقتل 497 معلما وإداريا وإصابة 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة،، واعتقال أكثر من 109 في الضفة.وأوضح البيان أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعا للجامعات و65 أخرى تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير الكامل.وحسب البيان، تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية مراكز للإيواء في قطاع غزة.كما أكدت الوزارة في بيانها أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-الجيش-الإسرائيلي-ينوي-إنهاء-القتال-في-قطاع-غزة-دون-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-محتجزين-1090379960.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار