https://sarabic.ae/20240702/نتنياهو-يعلق-على-تقرير-أمريكي-بشأن-استعداد-إسرائيل-لإنهاء-الحرب-في-غزة-قبل-تحقيق-أهدافها-1090391659.html
نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن "استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافها"
نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن "استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافها"
سبوتنيك عربي
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، حول استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قبل إنهاء أهدافها. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T14:13+0000
2024-07-02T14:13+0000
2024-07-02T14:13+0000
طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_327dba296d50ea2ffb2822fb0cecddea.jpg
وقال نتنياهو في بيان رسمي صادر عن مكتبه: "لا أعرف من هي تلك الأحزاب التي لم يذكر اسمها، لكنني هنا لأوضح بشكل لا لبس فيه: هذا لن يحدث".وتابع مشيرا إلى أن "مصادر مجهولة تجري إحاطة لصحيفة أمريكية اليوم، ويخبروها أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها".وأضاف: "لا أعلم من هم هؤلاء الأطراف غير المسماة، لكنني هنا لأوضح الأمر بشكل لا لبس فيه: لن يحدث ذلك، ولن ننهي الحرب إلا بعد أن نحقق جميع أهدافها، بما في ذلك القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدينا".وأردف نتنياهو: "لدى الجيش الإسرائيلي كل الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، نحن لا نستسلم للأرواح الانهزامية، لا في الصحيفة الأمريكية ولا في أي مكان آخر، ونحن مشبّعون بروح النصر".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240701/نتنياهو-عملية-إطلاق-سراح-مدير-مستشفى-الشفاء-فشل-أخلاقي-تمت-دون-علم-المستوى-السياسي-1090370506.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_13:0:1485:1104_1920x0_80_0_0_7a99a9ffac8413cd69ed51881093aea0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن "استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافها"
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، حول استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قبل إنهاء أهدافها.
وقال نتنياهو في بيان رسمي
صادر عن مكتبه: "لا أعرف من هي تلك الأحزاب التي لم يذكر اسمها، لكنني هنا لأوضح بشكل لا لبس فيه: هذا لن يحدث".
وتابع مشيرا إلى أن "مصادر مجهولة تجري إحاطة لصحيفة أمريكية اليوم، ويخبروها أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها".
وأضاف: "لا أعلم من هم هؤلاء الأطراف غير المسماة، لكنني هنا لأوضح الأمر بشكل لا لبس فيه: لن يحدث ذلك، ولن ننهي الحرب إلا بعد أن نحقق جميع أهدافها، بما في ذلك القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدينا".
وأردف نتنياهو: "لدى الجيش الإسرائيلي كل الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، نحن لا نستسلم للأرواح الانهزامية، لا في الصحيفة الأمريكية ولا في أي مكان آخر، ونحن مشبّعون بروح النصر".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.