https://sarabic.ae/20240702/نتنياهو-يعلق-على-تقرير-أمريكي-بشأن-استعداد-إسرائيل-لإنهاء-الحرب-في-غزة-قبل-تحقيق-أهدافها-1090391659.html

نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن "استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافها"

نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن "استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافها"

سبوتنيك عربي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، حول استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قبل إنهاء أهدافها. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T14:13+0000

2024-07-02T14:13+0000

2024-07-02T14:13+0000

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وقال نتنياهو في بيان رسمي صادر عن مكتبه: "لا أعرف من هي تلك الأحزاب التي لم يذكر اسمها، لكنني هنا لأوضح بشكل لا لبس فيه: هذا لن يحدث".وتابع مشيرا إلى أن "مصادر مجهولة تجري إحاطة لصحيفة أمريكية اليوم، ويخبروها أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها".وأضاف: "لا أعلم من هم هؤلاء الأطراف غير المسماة، لكنني هنا لأوضح الأمر بشكل لا لبس فيه: لن يحدث ذلك، ولن ننهي الحرب إلا بعد أن نحقق جميع أهدافها، بما في ذلك القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدينا".وأردف نتنياهو: "لدى الجيش الإسرائيلي كل الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، نحن لا نستسلم للأرواح الانهزامية، لا في الصحيفة الأمريكية ولا في أي مكان آخر، ونحن مشبّعون بروح النصر".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240701/نتنياهو-عملية-إطلاق-سراح-مدير-مستشفى-الشفاء-فشل-أخلاقي-تمت-دون-علم-المستوى-السياسي-1090370506.html

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