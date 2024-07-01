https://sarabic.ae/20240701/نتنياهو-عملية-إطلاق-سراح-مدير-مستشفى-الشفاء-فشل-أخلاقي-تمت-دون-علم-المستوى-السياسي-1090370506.html

نتنياهو: عملية إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء "فشل أخلاقي" تمت دون علم المستوى السياسي

نتنياهو: عملية إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء "فشل أخلاقي" تمت دون علم المستوى السياسي

سبوتنيك عربي

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "بفتح تحقيق في قضية الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية". 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T17:44+0000

2024-07-01T17:44+0000

2024-07-01T17:44+0000

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وأكد مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "عملية الإفراج تمت دون علم المستوى السياسي"، واصفًا إطلاق سراحه بالخطأ الفادح والفشل الأخلاقي. وأضاف البيان أن "هذا الرجل (مدير مجمع الشفاء الطبي) ينتمي إلى السجن"، موجها بتشكيل فريق يفحص ويتأكد من هوية المعتقلين الذين يفرج عنهم لمنع تكرار ما حدث.وفي وقت سابق اليوم، نأى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بنفسه عن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، ونحو 50 معتقلا فلسطينيا آخرين إلى قطاع غزة، في صباح اليوم الاثنين.وأكد مكتب غالانت أن "إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".ويخضع جهاز "الشاباك" لسلطة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي، برئاسة إيتمار بن غفير.من ناحيته، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة مع عشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني".وأردف: "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء نتنياهو أن يمنع غالانت ورئيس "الشاباك" من ممارسة سياسة مستقلة، تتعارض مع موقف الحكومة".فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "ما نشر هذا الصباح، والفوضى التي تعيشها الحكومة بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، هو استمرار مباشر لحالة الفوضى والانفلات الأمني ​​التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى الإضرار بأمن المواطنين الإسرائيليين".وأضاف مستنكرا: "وزير الدفاع ليس على علم بإطلاق سراحه، ووزير الأمن الداخلي غير متورط، تبادل الاتهامات، ويتم تسريب كل شيء، هذا هو ما يبدو عليه التفكك الوظيفي".أما العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، فشدد على أن "من لا يعرف كيف يتحمل المسؤولية ويدير الأمور، لا يستطيع أن يقودنا في أصعب حملة عرفناها على الإطلاق".وتم تداول مقطع مصور، اليوم الاثنين، لإطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في قطاع غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إطلاق سراح، أبو سلمية، مع آخرين جاء بسبب امتلاء السجون.وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، إن القوات الإسرائيلية أفرجت عنه وعن نحو 50 أسيرا آخر صباح اليوم، وأضاف أنه لم يتم توجيه أي تهمة له رغم محاكمته 3 مرات.وعبّر أبو سلمية عن اندهاشه من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجه من المعتقل، وخروجه بطريقة رسمية، لافتا إلى أن الكثير من المعتقلين تركهم وهم في حالة صحية ونفسية سيئة جدا، وأنه لمدة شهرين لم يتناول أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا.

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