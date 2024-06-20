https://sarabic.ae/20240620/متظاهرون-إسرائيليون-يغلقون-طرقا-رئيسية-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإبرام-صفقة-لتبادل-الأسرى-1090002577.html

متظاهرون إسرائيليون يغلقون طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى

متظاهرون إسرائيليون يغلقون طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى

سبوتنيك عربي

أغلق المئات من المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الخميس، طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T05:32+0000

2024-06-20T05:32+0000

2024-06-20T05:32+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

قطاع غزة

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176930_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5cf6b82dba5a8cf16b0f0c772cbf0485.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن المئات من الإسرائيليين ومن بينهم عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أغلقوا منطقة أيالون وهو أحد الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".وفي السياق نفسه، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، أمس الأربعاء، ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر في قطاع غزة.وصرح المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن إسرائيل "تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمعبر رفح الفلسطيني"، داعيًا إسرائيل إلى "الانسحاب من المعبر إذا كانت ترغب في فتحه"، ووقف عمليتها العسكرية هناك.وشدد المصدر على ضرورة أن "تفتح إسرائيل معابرها البرية مع قطاع غزة، لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها"، كما حمّل المصدر إسرائيل مسؤولية غلق المعابر مع قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.وفي وقت سابق، أكد كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن الإمدادات الغذائية في مستودعات الأمم المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة، بدأت تنفد.وقال سكاو: "قمنا بتخزين المواد الغذائية قبل عملية رفح لإيصالها إلى أيدي الناس، لكنها بدأت في النفاد ولم يعد لدينا ذات القدرة على الوصول كما كان من قبل"، مشيرا إلى أن "الوضع يتدهور حاليا في جنوب غزة، وذلك مع تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع، خلال الأشهر الماضية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240616/مصر-تؤكد-استمرار-اتصالاتها-المكثفة-مع-كافة-الأطراف-للوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-غزة-1089914012.html

https://sarabic.ae/20240620/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090001399.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى