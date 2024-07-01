https://sarabic.ae/20240701/شبيه-السنوار-يتحدث-عن-تجربته-داخل-السجون-الإسرائيلية-فيديو-1090362246.html

شبيه السنوار يتحدث عن تجربته داخل السجون الإسرائيلية... فيديو

شبيه السنوار يتحدث عن تجربته داخل السجون الإسرائيلية... فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لأسير محرر من قطاع غزة يروي تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله لأشهر لدى القوات الإسرائيلية بسبب الشبه... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T13:00+0000

2024-07-01T13:00+0000

2024-07-01T13:00+0000

غزة

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العالم العربي

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وتبين المشاهد رواية الأسير المحرر وهو يدلي بتفاصيل اعتقاله وتعذيبه "ظنا أنه يحيى السنوار"، زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، بسبب الشبه بينهما.ونأى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بنفسيهما عن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، ونحو 50 معتقلا فلسطينيا آخرين إلى قطاع غزة، في صباح اليوم الاثنين.ويخضع جهاز "الشاباك" لسلطة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي، برئاسة إيتمار بن غفير.فيما قال مكتب نتنياهو إن "قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع البيان: "يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية".وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.وأردف: "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء نتنياهو أن يمنع غالانت ورئيس "الشاباك" من ممارسة سياسة مستقلة، تتعارض مع موقف الحكومة".فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "ما نشر هذا الصباح، والفوضى التي تعيشها الحكومة بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، هو استمرار مباشر لحالة الفوضى والانفلات الأمني ​​التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى الإضرار بأمن المواطنين الإسرائيليين".وأضاف مستنكرا: "وزير الدفاع ليس على علم بإطلاق سراحه، ووزير الأمن الداخلي غير متورط، تبادل الاتهامات، ويتم تسريب كل شيء، هذا هو ما يبدو عليه التفكك الوظيفي".

https://sarabic.ae/20240701/إطلاق-سراح-مدير-مستشفى-الشفاء-يثير-تبادل-اتهامات-داخل-حكومة-نتنياهو-ودعوة-لإقالة-رئيس-الشاباك-1090357781.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي