https://sarabic.ae/20240702/وزارة-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1090401987.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T21:45+0000
2024-07-02T21:45+0000
2024-07-02T21:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 2 تموز/يوليو، حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية، وتم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي العاملة على أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240702/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-من-دون-طيار-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1090400910.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
21:45 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 21:46 GMT 02.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "في 2 تموز/يوليو، حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية، وتم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي العاملة على أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.