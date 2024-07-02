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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-من-دون-طيار-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1090400910.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T20:17+0000
2024-07-02T20:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في حوالي الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أراضي بيلغورود".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وسيطرت على مواقع استراتيجية على طول خط المواجهة.استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى البشرية، واللواءين الميكانيكيين 57 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق تشوماكوفو، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وسوتنيتسكي كازاتشوك، و ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع ذاتي الحركة "بانزر-هاوبيتز2000" عيار 155 ملم مصنوع في ألمانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت تشكيلات اللواءين الهجوميين الآليين 14 و 115، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومركبة قتالية "غراد" عيار 122 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، كما دمرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كالينين في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تستهدف-في-خاركوف-مؤسسة-إنتاج-مسيرات-ومستودعا-للذخيرة-وصيانة-المعدات-1090399525.html
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود

20:17 GMT 02.07.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في حوالي الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أراضي بيلغورود".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وسيطرت على مواقع استراتيجية على طول خط المواجهة.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى البشرية، واللواءين الميكانيكيين 57 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق تشوماكوفو، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وسوتنيتسكي كازاتشوك، و ليبتسي في مقاطعة خاركوف.
وصدت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، هجومين مضادين من قبل مجموعات لقوات العمليات الخاصة، واللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع ذاتي الحركة "بانزر-هاوبيتز2000" عيار 155 ملم مصنوع في ألمانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت تشكيلات اللواءين الهجوميين الآليين 14 و 115، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعدات
18:25 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومركبة قتالية "غراد" عيار 122 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، كما دمرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كالينين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم صد الهجوم المضاد للمجموعات الهجومية التابعة للكتيبة "أوبفور" 214. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 635 جنديا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها
القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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