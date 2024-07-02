https://sarabic.ae/20240702/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-من-دون-طيار-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1090400910.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T20:17+0000

2024-07-02T20:17+0000

2024-07-02T20:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في حوالي الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أراضي بيلغورود".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وسيطرت على مواقع استراتيجية على طول خط المواجهة.استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى البشرية، واللواءين الميكانيكيين 57 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق تشوماكوفو، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وسوتنيتسكي كازاتشوك، و ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع ذاتي الحركة "بانزر-هاوبيتز2000" عيار 155 ملم مصنوع في ألمانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت تشكيلات اللواءين الهجوميين الآليين 14 و 115، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومركبة قتالية "غراد" عيار 122 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، كما دمرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كالينين في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تستهدف-في-خاركوف-مؤسسة-إنتاج-مسيرات-ومستودعا-للذخيرة-وصيانة-المعدات-1090399525.html

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