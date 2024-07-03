https://sarabic.ae/20240703/إصابة-شخصين-وفقدان-آخر-جراء-انفجار-في-مصنع-للأسلحة-بالولايات-المتحدة-1090433451.html
إصابة شخصين وفقدان آخر جراء انفجار في مصنع للأسلحة بالولايات المتحدة
إصابة شخصين وفقدان آخر جراء انفجار في مصنع للأسلحة بالولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أصيب شخصين على الأقل وفقد آخر يوم أمس الأربعاء، جراء انفجار في مصنع " جينرال دايناميكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس الأميركية، وجاء ذلك حسبما أفادت وكالة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T22:14+0000
2024-07-03T22:14+0000
2024-07-03T22:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوكالة نقلا عن ممثلي المصنع: "أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق الـ3 يوليو، بعد حادث مع "الألعاب النارية" في منشأة دفاعية في أركنساس".وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن بولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية. وتم نقل ضحيتين إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة.
https://sarabic.ae/20231122/الولايات-المتحدة-تكشف-تفاصيل-انفجار-وقع-على-جسر-يربطها-بكندا-1083398408.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة شخصين وفقدان آخر جراء انفجار في مصنع للأسلحة بالولايات المتحدة
أصيب شخصين على الأقل وفقد آخر يوم أمس الأربعاء، جراء انفجار في مصنع " جينرال دايناميكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس الأميركية، وجاء ذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت الوكالة نقلا عن ممثلي المصنع: "أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق الـ3 يوليو، بعد حادث مع "الألعاب النارية" في منشأة دفاعية في أركنساس".
22 نوفمبر 2023, 21:46 GMT
وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن بولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية. وتم نقل ضحيتين
إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة.