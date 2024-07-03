https://sarabic.ae/20240703/اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-السوري-ومسلحي-القاعدة-في-ريف-إدلب-1090428316.html
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي "القاعدة" في ريف إدلب
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي "القاعدة" في ريف إدلب
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة على خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T17:55+0000
2024-07-03T17:55+0000
2024-07-03T18:01+0000
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وقال مراسل سبوتنيك في إدلب، إن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين وحدات من الجيش السوري، مع مسلحي تنظيمي "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" على محور بلدة "النيرب"، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.وأفاد المراسل أن الفصائل المسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "النيرب" حيث تم اكتشاف المجموعات المهاجمة، لينتقل المشهد الميداني إلى إشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا دون تغير بخارطة السيطرة حتى اللحظة.وأكد المراسل أن سلاحي المدفعية والصورايخ، بدآ على الفور سلسلة من القصف المركز باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي "القاعدة" في ريف إدلب
17:55 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 18:01 GMT 03.07.2024)
حصري
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة على خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.
وقال مراسل سبوتنيك في إدلب، إن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين وحدات من الجيش السوري، مع مسلحي تنظيمي "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" على محور بلدة "النيرب"، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأفاد المراسل أن الفصائل المسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "النيرب" حيث تم اكتشاف المجموعات المهاجمة، لينتقل المشهد الميداني إلى إشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا دون تغير بخارطة السيطرة حتى اللحظة.
وأكد المراسل أن سلاحي المدفعية والصورايخ، بدآ على الفور سلسلة من القصف المركز باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.