https://sarabic.ae/20240703/البيت-الأبيض-بايدن-لن-ينسحب-من-الانتخابات-الرئاسية--1090433592.html
البيت الأبيض: بايدن لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية
البيت الأبيض: بايدن لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن جو بايدن "بالتأكيد" لن ينسحب من سباق البيت الأبيض، حيث تزايد الضغط على الرئيس بعد أدائه الكارثي في المناظرة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T23:28+0000
2024-07-03T23:28+0000
2024-07-03T23:28+0000
جو بايدن
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ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تقارير صحيفة نيويورك تايمز وCNN التي زعمت أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، قد اعترف لأحد حلفائه الرئيسيين بأن محاولة إعادة انتخابه على المحك.وأصرت المتحدثة، كارين جان بيير، على أن بايدن ليس لديه نية للانسحاب كمرشح ديمقراطي، وقالت للصحفيين: "الرئيس واضح الرؤية وهو باقٍ في السباق".واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة التلفزيونية الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدماً واسعاً لترامب.وكان بايدن يعترف مرارًا بأنه قدم أداءً سيئًا في المناظرة، وكان صريحًا في مقابلة إذاعية سجلت الأربعاء مع وسائل الإعلام المدنية في ولاية ويسكونسن، قائلاً: "لقد أخطأت. ارتكبت خطأً. تلك كانت 90 دقيقة على المسرح. انظروا إلى ما فعلته في 3.5 سنوات".وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس ضد ترامب كان حادثًا عرضيًا، وليس ضربة قاضية لآماله في فترة ثانية.
https://sarabic.ae/20240703/بايدن-يكشف-سبب-سوء-أدائه-في-المناظرة-أمام-ترامب-1090403288.html
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جو بايدن
البيت الأبيض: بايدن لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن جو بايدن "بالتأكيد" لن ينسحب من سباق البيت الأبيض، حيث تزايد الضغط على الرئيس بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضد دونالد ترامب.
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تقارير صحيفة نيويورك تايمز وCNN التي زعمت أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، قد اعترف لأحد حلفائه الرئيسيين بأن محاولة إعادة انتخابه على المحك.
وأصرت المتحدثة، كارين جان بيير، على أن بايدن ليس لديه نية للانسحاب كمرشح ديمقراطي، وقالت للصحفيين: "الرئيس واضح الرؤية وهو باقٍ في السباق".
واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة التلفزيونية
الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدماً واسعاً لترامب.
وكان بايدن يعترف مرارًا بأنه قدم أداءً سيئًا في المناظرة، وكان صريحًا في مقابلة إذاعية سجلت الأربعاء مع وسائل الإعلام المدنية في ولاية ويسكونسن، قائلاً: "لقد أخطأت. ارتكبت خطأً. تلك كانت 90 دقيقة على المسرح. انظروا إلى ما فعلته في 3.5 سنوات".
وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس ضد ترامب كان حادثًا عرضيًا، وليس ضربة قاضية لآماله في فترة ثانية.