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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
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الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240703/البيت-الأبيض-بايدن-لن-ينسحب-من-الانتخابات-الرئاسية--1090433592.html
البيت الأبيض: بايدن لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية
البيت الأبيض: بايدن لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن جو بايدن "بالتأكيد" لن ينسحب من سباق البيت الأبيض، حيث تزايد الضغط على الرئيس بعد أدائه الكارثي في المناظرة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T23:28+0000
2024-07-03T23:28+0000
جو بايدن
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ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تقارير صحيفة نيويورك تايمز وCNN التي زعمت أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، قد اعترف لأحد حلفائه الرئيسيين بأن محاولة إعادة انتخابه على المحك.وأصرت المتحدثة، كارين جان بيير، على أن بايدن ليس لديه نية للانسحاب كمرشح ديمقراطي، وقالت للصحفيين: "الرئيس واضح الرؤية وهو باقٍ في السباق".واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة التلفزيونية الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدماً واسعاً لترامب.وكان بايدن يعترف مرارًا بأنه قدم أداءً سيئًا في المناظرة، وكان صريحًا في مقابلة إذاعية سجلت الأربعاء مع وسائل الإعلام المدنية في ولاية ويسكونسن، قائلاً: "لقد أخطأت. ارتكبت خطأً. تلك كانت 90 دقيقة على المسرح. انظروا إلى ما فعلته في 3.5 سنوات".وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس ضد ترامب كان حادثًا عرضيًا، وليس ضربة قاضية لآماله في فترة ثانية.
https://sarabic.ae/20240703/بايدن-يكشف-سبب-سوء-أدائه-في-المناظرة-أمام-ترامب-1090403288.html
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جو بايدن
جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية

23:28 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن جو بايدن "بالتأكيد" لن ينسحب من سباق البيت الأبيض، حيث تزايد الضغط على الرئيس بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضد دونالد ترامب.
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تقارير صحيفة نيويورك تايمز وCNN التي زعمت أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، قد اعترف لأحد حلفائه الرئيسيين بأن محاولة إعادة انتخابه على المحك.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب
02:08 GMT
وأصرت المتحدثة، كارين جان بيير، على أن بايدن ليس لديه نية للانسحاب كمرشح ديمقراطي، وقالت للصحفيين: "الرئيس واضح الرؤية وهو باقٍ في السباق".
واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة التلفزيونية الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدماً واسعاً لترامب.
وكان بايدن يعترف مرارًا بأنه قدم أداءً سيئًا في المناظرة، وكان صريحًا في مقابلة إذاعية سجلت الأربعاء مع وسائل الإعلام المدنية في ولاية ويسكونسن، قائلاً: "لقد أخطأت. ارتكبت خطأً. تلك كانت 90 دقيقة على المسرح. انظروا إلى ما فعلته في 3.5 سنوات".
وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس ضد ترامب كان حادثًا عرضيًا، وليس ضربة قاضية لآماله في فترة ثانية.
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