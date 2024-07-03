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بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب
بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب
سبوتنيك عربي
أرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب،... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T02:08+0000
2024-07-03T02:08+0000
جو بايدن
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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واشنطنو - سبوتنيك. ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في حدث بإطار حملته الانتخابية: "لم يكن أمرًا ذكيًا جدًا أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة".وعزى بايدن سوء أدائه في المناظرة إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشددًا على أن "هذا ليس عذرًا، بل تفسيرًا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أستمع لموظفي... وبعدها كدتُ أغفو على المسرح".وأُجريت الجمعة الماضية أول مناظرة بين بايدن وترامب كمتنافسين محتملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/نوفمبر المقبل، حيث أدى بايدن خلال المناظرة أداءً باهتًا ضعيفًا، ما أثار جدلًا حول سلامته الصحية والذهنية وقدرته على أداء مهام عمله والاستمرار لفترة رئاسية ثانية.وأعلنت حملة بايدن الانتخابية أنها لم تجر أي مناقشات بشأن الدفع بمرشح بديل لبايدن، على الرغم من دعوة عدد من الساسة والناخبين، بمن فيهم أعضاء في حزبه الديمقراطي نفسه، إلى تخليه عن الترشح لخوض الانتخابات المقبلة، والدفع بمرشح ديمقراطي آخر.
https://sarabic.ae/20240630/بايدن-لن-ينسحب-من-السباق-الرئاسي-ما-لم-تقرر-دائرته-المقربة-ذلك-1090325758.html
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جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية

بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب

02:08 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSAالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
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أرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة.
واشنطنو - سبوتنيك. ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في حدث بإطار حملته الانتخابية: "لم يكن أمرًا ذكيًا جدًا أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
تقرير: بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي ما لم تقرر دائرته المقربة ذلك
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وعزى بايدن سوء أدائه في المناظرة إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشددًا على أن "هذا ليس عذرًا، بل تفسيرًا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أستمع لموظفي... وبعدها كدتُ أغفو على المسرح".
وأُجريت الجمعة الماضية أول مناظرة بين بايدن وترامب كمتنافسين محتملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/نوفمبر المقبل، حيث أدى بايدن خلال المناظرة أداءً باهتًا ضعيفًا، ما أثار جدلًا حول سلامته الصحية والذهنية وقدرته على أداء مهام عمله والاستمرار لفترة رئاسية ثانية.
وأعلنت حملة بايدن الانتخابية أنها لم تجر أي مناقشات بشأن الدفع بمرشح بديل لبايدن، على الرغم من دعوة عدد من الساسة والناخبين، بمن فيهم أعضاء في حزبه الديمقراطي نفسه، إلى تخليه عن الترشح لخوض الانتخابات المقبلة، والدفع بمرشح ديمقراطي آخر.
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