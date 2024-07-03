https://sarabic.ae/20240703/بايدن-يكشف-سبب-سوء-أدائه-في-المناظرة-أمام-ترامب-1090403288.html

بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب

بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب

سبوتنيك عربي

أرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب،... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T02:08+0000

2024-07-03T02:08+0000

2024-07-03T02:08+0000

جو بايدن

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الانتخابات الأمريكية

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واشنطنو - سبوتنيك. ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في حدث بإطار حملته الانتخابية: "لم يكن أمرًا ذكيًا جدًا أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة".وعزى بايدن سوء أدائه في المناظرة إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشددًا على أن "هذا ليس عذرًا، بل تفسيرًا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أستمع لموظفي... وبعدها كدتُ أغفو على المسرح".وأُجريت الجمعة الماضية أول مناظرة بين بايدن وترامب كمتنافسين محتملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/نوفمبر المقبل، حيث أدى بايدن خلال المناظرة أداءً باهتًا ضعيفًا، ما أثار جدلًا حول سلامته الصحية والذهنية وقدرته على أداء مهام عمله والاستمرار لفترة رئاسية ثانية.وأعلنت حملة بايدن الانتخابية أنها لم تجر أي مناقشات بشأن الدفع بمرشح بديل لبايدن، على الرغم من دعوة عدد من الساسة والناخبين، بمن فيهم أعضاء في حزبه الديمقراطي نفسه، إلى تخليه عن الترشح لخوض الانتخابات المقبلة، والدفع بمرشح ديمقراطي آخر.

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جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية