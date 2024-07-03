https://sarabic.ae/20240703/التصدي-لهجوم-أوكراني-بزوارق-مسيرة-على-مدينة-نوفوروسيسك-الروسية-1090403035.html
التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية
التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T01:16+0000
2024-07-03T01:16+0000
2024-07-03T01:16+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كرافشينكو عبر "تلغرام":"أعزائي السكان! في نوفوروسيسك، يتم التصدي لهجوم بزوارق مسيرة ".وطلب من السكان التزام الهدوء وعدم التقاط أو نشر صور ومقاطع فيديو للمعدات الدفاعية بالمدينة وعمل الخدمات الخاصة والعملياتية.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف دوري للمناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بالمسيرات الجوية والبحرية لمناطق في القرم.
https://sarabic.ae/20240702/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-32-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090401847.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية
أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب كرافشينكو عبر "تلغرام":"أعزائي السكان! في نوفوروسيسك، يتم التصدي لهجوم بزوارق مسيرة ".
وطلب من السكان التزام الهدوء وعدم التقاط أو نشر صور ومقاطع فيديو للمعدات الدفاعية بالمدينة وعمل الخدمات الخاصة والعملياتية.
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف دوري للمناطق الحدودية الروسية
، وتنفذ ضربات بالمسيرات الجوية والبحرية لمناطق في القرم.