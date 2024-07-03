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08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
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التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية
التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T01:16+0000
2024-07-03T01:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كرافشينكو عبر "تلغرام":"أعزائي السكان! في نوفوروسيسك، يتم التصدي لهجوم بزوارق مسيرة ".وطلب من السكان التزام الهدوء وعدم التقاط أو نشر صور ومقاطع فيديو للمعدات الدفاعية بالمدينة وعمل الخدمات الخاصة والعملياتية.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف دوري للمناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بالمسيرات الجوية والبحرية لمناطق في القرم.
https://sarabic.ae/20240702/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-32-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090401847.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على مدينة نوفوروسيسك الروسية

01:16 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالمناورات الروسية المصرية "جسر الصداقة – 2020" في نوفوروسيسك، روسيا 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
المناورات الروسية المصرية جسر الصداقة – 2020 في نوفوروسيسك، روسيا 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كرافشينكو عبر "تلغرام":"أعزائي السكان! في نوفوروسيسك، يتم التصدي لهجوم بزوارق مسيرة ".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:29 GMT
وطلب من السكان التزام الهدوء وعدم التقاط أو نشر صور ومقاطع فيديو للمعدات الدفاعية بالمدينة وعمل الخدمات الخاصة والعملياتية.
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف دوري للمناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بالمسيرات الجوية والبحرية لمناطق في القرم.
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