https://sarabic.ae/20240703/الدفاعات-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--1090404455.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مسيرات فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T04:39+0000
2024-07-03T04:39+0000
2024-07-03T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية،تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار وزوارق مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أنه "دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود زورقين مسيرين متجهين نحو نوفوروسيسك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة.وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20240703/التصدي-لهجوم-أوكراني-بزوارق-مسيرة-على-مدينة-نوفوروسيسك-الروسية-1090403035.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات
04:39 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 03.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مسيرات فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية،تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار وزوارق مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تم تدمير خمس طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو".
وأشار البيان إلى أنه "دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود زورقين مسيرين متجهين نحو نوفوروسيسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة.
وكتب كرافشينكو عبر "تلغرام": "أعزائي السكان! في نوفوروسيسك، يتم التصدي لهجوم بزوارق مسيرة".
وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات.