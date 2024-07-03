الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240703/الدفاعات-الروسية-تدمر-10-مسيرات-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--1090404455.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مسيرات فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T04:39+0000
2024-07-03T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية،تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار وزوارق مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أنه "دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود زورقين مسيرين متجهين نحو نوفوروسيسك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة.وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20240703/التصدي-لهجوم-أوكراني-بزوارق-مسيرة-على-مدينة-نوفوروسيسك-الروسية-1090403035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات

04:39 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 03.07.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مسيرات فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية،تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار وزوارق مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تم تدمير خمس طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وأشار البيان إلى أنه "دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود زورقين مسيرين متجهين نحو نوفوروسيسك".
المناورات الروسية المصرية جسر الصداقة – 2020 في نوفوروسيسك، روسيا 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
حاكم نوفوروسيسك الروسية يعلن التصدي لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة على المدينة
01:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أندريه كرافشينكو، فجر اليوم الأربعاء، التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مسيرة.

وكتب كرافشينكو عبر "تلغرام": "أعزائي السكان! في نوفوروسيسك، يتم التصدي لهجوم بزوارق مسيرة".

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"04:49 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала