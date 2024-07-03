https://sarabic.ae/20240703/السيسي-يعين-الفريق-أحمد-خليفة-رئيسا-لأركان-الجيش-المصري-1090425611.html
السيسي يعين الفريق أحمد خليفة رئيسا لأركان الجيش المصري
السيسي يعين الفريق أحمد خليفة رئيسا لأركان الجيش المصري
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق أسامة عسكر. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T16:29+0000
2024-07-03T16:29+0000
2024-07-03T16:29+0000
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وحسب الرئاسة المصرية، تم تعيين الفريق أسامة عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.واجتمع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية، كما وجّه الشكر للوزراء السابقين على الجهد المبذول.وأكد على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.وشدد الرئيس المصري أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.ووجه بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.كما وجه أيضا الرئيس المصري بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20240703/مصر-السيسي-يقرر-تعيين-عبد-المجيد-صقر-وزيرا-للدفاع-وترقيته-إلى-رتبة-فريق-أول-1090410422.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش المصري, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجيش المصري, الأخبار
السيسي يعين الفريق أحمد خليفة رئيسا لأركان الجيش المصري
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق أسامة عسكر.
وحسب الرئاسة المصرية، تم تعيين الفريق أسامة عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.
واجتمع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة
، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية، كما وجّه الشكر للوزراء السابقين على الجهد المبذول.
وأكد على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.
وشدد الرئيس المصري أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ووجه بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
كما وجه أيضا الرئيس المصري
بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.