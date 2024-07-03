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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240703/القوات-الروسية-تخترق-دفاعات-كييف-بالجزء-الشرقي-بمدينة-تشاسيف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-1090433725.html
القوات الروسية تخترق دفاعات كييف بالجزء الشرقي بمدينة تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تخترق دفاعات كييف بالجزء الشرقي بمدينة تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
قال يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأربعاء، إن السيطرة على منطقة نوفي في تشاسيف يار من قبل القوات العسكرية الروسية تمثل نجاحاً تكتيكياً... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T23:56+0000
2024-07-03T23:56+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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قال جاجين لوكالة "سبوتنيك": "إنه نجاح تكتيكي هام ومفتاح للتقدم المستقبلي. تتاح الآن الفرص لتحرير تشاسيف يار بشكل أوسع,".وأضاف أنه جرت معارك شرسة لفترة طويلة في المنطقة الشرقية من تشاسيف يار، لافتا إلى أن "السيطرة على هذه المنطقة تعني خرقاً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية. إنها خطوة أخرى في اتجاه قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس,".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن مجموعة القوات الروسية في الجنوب "يوغ" سيطرت بالكامل على منطقة نوفي في تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20240703/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1090433291.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تخترق دفاعات كييف بالجزء الشرقي بمدينة تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك

23:56 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
قال يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأربعاء، إن السيطرة على منطقة نوفي في تشاسيف يار من قبل القوات العسكرية الروسية تمثل نجاحاً تكتيكياً هاماً، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحرير المدينة ويعني خرقاً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.
قال جاجين لوكالة "سبوتنيك": "إنه نجاح تكتيكي هام ومفتاح للتقدم المستقبلي. تتاح الآن الفرص لتحرير تشاسيف يار بشكل أوسع,".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"
21:39 GMT
وأضاف أنه جرت معارك شرسة لفترة طويلة في المنطقة الشرقية من تشاسيف يار، لافتا إلى أن "السيطرة على هذه المنطقة تعني خرقاً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية. إنها خطوة أخرى في اتجاه قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس,".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن مجموعة القوات الروسية في الجنوب "يوغ" سيطرت بالكامل على منطقة نوفي في تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزةأمس, 21:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"2 يوليو, 13:14 GMT
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