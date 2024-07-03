https://sarabic.ae/20240703/القوات-الروسية-تخترق-دفاعات-كييف-بالجزء-الشرقي-بمدينة-تشاسيف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-1090433725.html
القوات الروسية تخترق دفاعات كييف بالجزء الشرقي بمدينة تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تخترق دفاعات كييف بالجزء الشرقي بمدينة تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
قال يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأربعاء، إن السيطرة على منطقة نوفي في تشاسيف يار من قبل القوات العسكرية الروسية تمثل نجاحاً تكتيكياً... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T23:56+0000
2024-07-03T23:56+0000
2024-07-03T23:56+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
قال جاجين لوكالة "سبوتنيك": "إنه نجاح تكتيكي هام ومفتاح للتقدم المستقبلي. تتاح الآن الفرص لتحرير تشاسيف يار بشكل أوسع,".وأضاف أنه جرت معارك شرسة لفترة طويلة في المنطقة الشرقية من تشاسيف يار، لافتا إلى أن "السيطرة على هذه المنطقة تعني خرقاً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية. إنها خطوة أخرى في اتجاه قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس,".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن مجموعة القوات الروسية في الجنوب "يوغ" سيطرت بالكامل على منطقة نوفي في تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20240703/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1090433291.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تخترق دفاعات كييف بالجزء الشرقي بمدينة تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك
قال يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأربعاء، إن السيطرة على منطقة نوفي في تشاسيف يار من قبل القوات العسكرية الروسية تمثل نجاحاً تكتيكياً هاماً، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحرير المدينة ويعني خرقاً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.
قال جاجين لوكالة "سبوتنيك
": "إنه نجاح تكتيكي هام ومفتاح للتقدم المستقبلي. تتاح الآن الفرص لتحرير تشاسيف يار بشكل أوسع,".
وأضاف أنه جرت معارك شرسة لفترة طويلة في المنطقة الشرقية من تشاسيف يار، لافتا إلى أن "السيطرة على هذه المنطقة تعني خرقاً في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية. إنها خطوة أخرى في اتجاه قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس,".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن مجموعة القوات الروسية في الجنوب "يوغ" سيطرت بالكامل على منطقة نوفي في تشاسيف يار في جمهورية دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.