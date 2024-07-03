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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240703/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1090433291.html
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T21:39+0000
2024-07-03T21:39+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الأربعاء ما لا يقل عن 16 قذيفة من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على غورلوفكا، كما أسقطت جسمًا متفجرًا من طائرة بدون طيار.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال عاصمة الجمهورية مدينة دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" للكيميائيات والفحم، وتعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار - وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240703/القوات-الروسية-تحرر-كامل-منطقة-الحي-الجديد-في-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-1090412114.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"

21:39 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على مدينة غورلوفكا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك
10:30 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الأربعاء ما لا يقل عن 16 قذيفة من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على غورلوفكا، كما أسقطت جسمًا متفجرًا من طائرة بدون طيار.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال عاصمة الجمهورية مدينة دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" للكيميائيات والفحم، وتعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار - وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزة21:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
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