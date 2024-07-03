https://sarabic.ae/20240703/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1090433291.html
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T21:39+0000
2024-07-03T21:39+0000
2024-07-03T21:39+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الأربعاء ما لا يقل عن 16 قذيفة من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على غورلوفكا، كما أسقطت جسمًا متفجرًا من طائرة بدون طيار.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال عاصمة الجمهورية مدينة دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" للكيميائيات والفحم، وتعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار - وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240703/القوات-الروسية-تحرر-كامل-منطقة-الحي-الجديد-في-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-1090412114.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على مدينة غورلوفكا.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الأربعاء ما لا يقل عن 16 قذيفة من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على غورلوفكا، كما أسقطت جسمًا متفجرًا من طائرة بدون طيار.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال عاصمة الجمهورية مدينة دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" للكيميائيات والفحم، وتعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية
، والتي كان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار - وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".