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https://sarabic.ae/20240703/برلماني-موريتاني-لـ-سبوتنيك-التحديات-الأمنية-والغاز-أبرز-الملفات-على-طاولة-الغزواني-1090420116.html
برلماني موريتاني لـ "سبوتنيك": التحديات الأمنية والغاز أبرز الملفات على طاولة الغزواني
برلماني موريتاني لـ "سبوتنيك": التحديات الأمنية والغاز أبرز الملفات على طاولة الغزواني
سبوتنيك عربي
قال أباب ولد بنيوك، البرلماني الموريتاني السابق، ورئيس تيار أهل "الضفة"، إن إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية لم يكن أمرا مفاجئًا،... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T14:03+0000
2024-07-03T14:03+0000
موريتانيا
الرئيس الموريتاني
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الفترة المنتهية للرئيس عرفت نجاحات مهمة في مجالات مكافحة الفقر وحقوق الإنسان، والتهدئة السياسية والعلاقات الدولية والخارجية.وأكد أن الرئيس تمكن من تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، وحرص على أن تركز جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتفاوت الطبقي في موريتانيا.وفيما يتعلق بالملفات المهمة التي تبرز على طاولة الرئيس في الفترة القادمة، قال إنها تتعلق بالتحديات الأمنية والسياسية والإقليمية، ومسألة التفكك الحاصل في بعض الأنظمة المجاورة، وكذلك إدارة الملفات الاقتصادية، لا سيما ملف الغاز، والسعي للنجاح في استمرار التهدئة السياسية.فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12% من أصوات الناخبين في البلاد.وقالت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، إن الغزواني حصل على 554.956 صوتا، وفقا لوكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية.وجاء في المرتبة الثانية، النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي، الذي حصل على 218.546 صوتا (22.10%)، فيما حل في المرتبة الثالثة زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل"، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76%).وأدت الانتخابات الرئاسية في عام 2019 إلى وصول، محمد ولد الغزواني، للسلطة، مما يمثل أول انتقال بين رئيسين منتخبين، منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، وسلسلة من الانقلابات من عام 1978 إلى عام 2008.وبينما شهدت منطقة الساحل في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وتصاعد "الجهادية"، خاصة في مالي، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011.واعتبر الغزواني مساعدة الشباب أولوية رئيسية بالنسبة له، في بلد يبلغ عدد سكانه 4.9 مليون نسمة، إذ تقل أعمار ثلاثة أرباعهم عن 35 عاما.وتنافست المعارضة بقوة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام، وفاز بها حزب الغزواني.
https://sarabic.ae/20240701/موريتانيا-مرشح-رئاسي-يرفض-نتائج-الانتخابات-والداخلية-تتصدى-لاحتجاجات-وأعمال-شغب-1090355590.html
https://sarabic.ae/20240310/هل-رفضت-موريتانيا-الانخراط-في-سياسة-المحاور-بالمنطقة-المغاربية-1086854098.html
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موريتانيا, الرئيس الموريتاني, تقارير سبوتنيك
موريتانيا, الرئيس الموريتاني, تقارير سبوتنيك

برلماني موريتاني لـ "سبوتنيك": التحديات الأمنية والغاز أبرز الملفات على طاولة الغزواني

14:03 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الموريتاني ولد الغزواني
الرئيس الموريتاني ولد الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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قال أباب ولد بنيوك، البرلماني الموريتاني السابق، ورئيس تيار أهل "الضفة"، إن إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية لم يكن أمرا مفاجئًا، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من طرف فئات واسعة في المجتمع الموريتاني.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الفترة المنتهية للرئيس عرفت نجاحات مهمة في مجالات مكافحة الفقر وحقوق الإنسان، والتهدئة السياسية والعلاقات الدولية والخارجية.
وأكد أن الرئيس تمكن من تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، وحرص على أن تركز جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتفاوت الطبقي في موريتانيا.
أنصار المرشح الرئاسي الموريتاني، بيرام الداه عبيد، يهتفون لدى وصوله إلى تجمع سياسي في نواكشوط، 26 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
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وفيما يتعلق بالملفات المهمة التي تبرز على طاولة الرئيس في الفترة القادمة، قال إنها تتعلق بالتحديات الأمنية والسياسية والإقليمية، ومسألة التفكك الحاصل في بعض الأنظمة المجاورة، وكذلك إدارة الملفات الاقتصادية، لا سيما ملف الغاز، والسعي للنجاح في استمرار التهدئة السياسية.
فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12% من أصوات الناخبين في البلاد.
وقالت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، إن الغزواني حصل على 554.956 صوتا، وفقا لوكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية.
وجاء في المرتبة الثانية، النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي، الذي حصل على 218.546 صوتا (22.10%)، فيما حل في المرتبة الثالثة زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل"، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76%).
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وأدت الانتخابات الرئاسية في عام 2019 إلى وصول، محمد ولد الغزواني، للسلطة، مما يمثل أول انتقال بين رئيسين منتخبين، منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، وسلسلة من الانقلابات من عام 1978 إلى عام 2008.
وبينما شهدت منطقة الساحل في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وتصاعد "الجهادية"، خاصة في مالي، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011.
واعتبر الغزواني مساعدة الشباب أولوية رئيسية بالنسبة له، في بلد يبلغ عدد سكانه 4.9 مليون نسمة، إذ تقل أعمار ثلاثة أرباعهم عن 35 عاما.
وتنافست المعارضة بقوة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام، وفاز بها حزب الغزواني.
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