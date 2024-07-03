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تركيا تتهم ألمانيا بكراهية الأجانب بسبب موقفها من نجم منتخبها ميريح ديميرال
تركيا تتهم ألمانيا بكراهية الأجانب بسبب موقفها من نجم منتخبها ميريح ديميرال
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، موقف السلطات الألمانية تجاه لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال بكراهية الأجانب، وذلك على خلفية رفع اللاعب علامة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T16:58+0000
2024-07-03T16:58+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن "ردود الفعل التي أظهرتها السلطات الألمانية تجاه ديميرال هي كراهية للأجانب بحد ذاتها".وأضاف البيان أن التقرير الصادر عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في سبتمبر/أيلول 2023، أكد أنه لا يمكن وصف كل شخص يرفع علامة الذئاب الرمادية باليميني المتطرف، كما أن علامة الذئاب الرمادية ليست رمزا محظورا في ألمانيا.وأدان البيان "ردود الفعل ذات الدوافع السياسية تجاه استخدام رمز تاريخي وثقافي للاحتفال بإحراز هدف خلال مباراة كرة قدم".وأكد أن "فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا مع لاعب كرة القدم التركي ديميرال يعد أمرا غير مقبول".واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير ألمانيا لدى أنقرة، على خلفية فتح "يويفا" تحقيقا مع لاعب كرة القدم التركي بعد مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بفرض عقوبات عليه.وأدانت وزيرة الداخلية الألمانية، قيام لاعب كرة القدم التركي ديميرال برفع علامة الذئاب الرمادية خلال مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم، أقيمت أمس الثلاثاء بين تركيا والنمسا.وكتبت فيزر، على منصة "إكس": استخدام بطولة أوروبا لكرة القدم كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول، ورموز اليمين المتطرف في تركيا ليس لها مكان في ملاعبنا".وطالبت فيزر "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في القضية والنظر في فرض عقوبات على لاعب كرة القدم التركي".وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق مع لاعب كرة القدم التركي بسبب "سلوكه غير اللائق".وكانت ألمانيا وفرنسا وهولندا طالبت بحظر أنشطة جماعة "الذئاب الرمادية" المرتبطة بحزب الحركة القومي حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما طالبت بإدراج الجماعة على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20240703/يويفا-يحقق-مع-نجم-المنتخب-التركي-بعد-احتفاله-بحركة-الذئاب-الرمادية-فيديو-1090421087.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار كرة القدم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار كرة القدم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

تركيا تتهم ألمانيا بكراهية الأجانب بسبب موقفها من نجم منتخبها ميريح ديميرال

16:58 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / JAVIER SORIANOمدافع منتخب تركيا ميريح ديميرال
مدافع منتخب تركيا ميريح ديميرال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، موقف السلطات الألمانية تجاه لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال بكراهية الأجانب، وذلك على خلفية رفع اللاعب علامة مرتبطة بجماعة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة خلال احتفاله بإحراز هدف في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).
أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن "ردود الفعل التي أظهرتها السلطات الألمانية تجاه ديميرال هي كراهية للأجانب بحد ذاتها".
وأضاف البيان أن التقرير الصادر عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في سبتمبر/أيلول 2023، أكد أنه لا يمكن وصف كل شخص يرفع علامة الذئاب الرمادية باليميني المتطرف، كما أن علامة الذئاب الرمادية ليست رمزا محظورا في ألمانيا.
وأدان البيان "ردود الفعل ذات الدوافع السياسية تجاه استخدام رمز تاريخي وثقافي للاحتفال بإحراز هدف خلال مباراة كرة قدم".
وأكد أن "فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا مع لاعب كرة القدم التركي ديميرال يعد أمرا غير مقبول".
واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير ألمانيا لدى أنقرة، على خلفية فتح "يويفا" تحقيقا مع لاعب كرة القدم التركي بعد مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بفرض عقوبات عليه.
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مجتمع
"يويفا" يحقق مع نجم المنتخب التركي بعد احتفاله بحركة "الذئاب الرمادية"... فيديو
14:27 GMT
وأدانت وزيرة الداخلية الألمانية، قيام لاعب كرة القدم التركي ديميرال برفع علامة الذئاب الرمادية خلال مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم، أقيمت أمس الثلاثاء بين تركيا والنمسا.
وكتبت فيزر، على منصة "إكس": استخدام بطولة أوروبا لكرة القدم كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول، ورموز اليمين المتطرف في تركيا ليس لها مكان في ملاعبنا".
وطالبت فيزر "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في القضية والنظر في فرض عقوبات على لاعب كرة القدم التركي".
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق مع لاعب كرة القدم التركي بسبب "سلوكه غير اللائق".
وكانت ألمانيا وفرنسا وهولندا طالبت بحظر أنشطة جماعة "الذئاب الرمادية" المرتبطة بحزب الحركة القومي حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما طالبت بإدراج الجماعة على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
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