https://sarabic.ae/20240703/يويفا-يحقق-مع-نجم-المنتخب-التركي-بعد-احتفاله-بحركة-الذئاب-الرمادية-فيديو-1090421087.html
"يويفا" يحقق مع نجم المنتخب التركي بعد احتفاله بحركة "الذئاب الرمادية"... فيديو
"يويفا" يحقق مع نجم المنتخب التركي بعد احتفاله بحركة "الذئاب الرمادية"... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار نجم منتخب تركيا ميريح ديميرال، حالة من الجدل بسبب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى النمسا ببطولة "يورو 2024". 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T14:27+0000
2024-07-03T14:27+0000
2024-07-03T14:27+0000
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وكان ديميرال سجل ثنائية قاد بها منتخب تركيا للفوز (2-1) على النمسا، أمس الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.وأثناء احتفاله بالهدف الثاني، رفع ديميرال يديه موجها إشارة بأصابعه لم يفهمها العديد من المشجعين.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن هذه الإشارة تحمل دلالات سياسية قد تضع اللاعب التركي تحت طائلة العقوبات.ونقلت الصحيفة بيانا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أكد فيه فتح تحقيقا في احتفال ديميرال، ومن المحتمل أن يسفر التحقيق عن توقيع عقوبة على اللاعب التركي تصل إلى الإيقاف.وأوضحت الصحيفة أن احتفال ديميرال يُسمى "تحية الذئب"، وهي لفتة مرتبطة بمجموعة "الذئاب الرمادية"، إحدى جماعات اليمين المتطرف في تركيا، حسب الصحيفة.يشار إلى أن "الذئاب الرمادية"، تُعرف في تركيا باسم "أولكو أوجاكلاري"، هي حركة شبابية تابعة لحزب الحركة القومية الذي يشكل ائتلافا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.يذكر أن منتخب تركيا سيواجه نظيره هولندا في دور ربع النهائي، السبت المقبل، في الـ 7 مساء بتوقيت غرينتش.
https://sarabic.ae/20240605/الكمبيوتر-العملاق-يتنبأ-ببطل-يورو-2024-1089536946.html
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منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
"يويفا" يحقق مع نجم المنتخب التركي بعد احتفاله بحركة "الذئاب الرمادية"... فيديو
أثار نجم منتخب تركيا ميريح ديميرال، حالة من الجدل بسبب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى النمسا ببطولة "يورو 2024".
وكان ديميرال سجل ثنائية قاد بها منتخب تركيا للفوز (2-1) على النمسا، أمس الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.
وأثناء احتفاله بالهدف الثاني، رفع ديميرال يديه موجها إشارة بأصابعه لم يفهمها العديد من المشجعين.
ووفقا لما ذكرته
صحيفة "ذا صن"، فإن هذه الإشارة تحمل دلالات سياسية قد تضع اللاعب التركي تحت طائلة العقوبات.
ونقلت الصحيفة بيانا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أكد فيه فتح تحقيقا في احتفال ديميرال، ومن المحتمل أن يسفر التحقيق عن توقيع عقوبة على اللاعب التركي تصل إلى الإيقاف.
وأوضحت الصحيفة أن احتفال ديميرال يُسمى "تحية الذئب"، وهي لفتة مرتبطة بمجموعة "الذئاب الرمادية"، إحدى جماعات اليمين المتطرف في تركيا، حسب الصحيفة.
يشار إلى أن "الذئاب الرمادية"، تُعرف في تركيا باسم "أولكو أوجاكلاري"، هي حركة شبابية تابعة لحزب الحركة القومية الذي يشكل ائتلافا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
يذكر أن منتخب تركيا سيواجه نظيره هولندا في دور ربع النهائي، السبت المقبل، في الـ 7 مساء بتوقيت غرينتش.