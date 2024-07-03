https://sarabic.ae/20240703/في-مشهد-غير-معتاد-رئيس-وزراء-هولندا-يسلم-السلطة-ويغادر-على-دراجة-1090410244.html

في مشهد غير معتاد... رئيس وزراء هولندا يسلم السلطة ويغادر على دراجة

في مشهد غير معتاد... رئيس وزراء هولندا يسلم السلطة ويغادر على دراجة

سبوتنيك عربي

غادر رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، مقر الحكومة في لاهاي، في مشهد غير معتاد على متن دراجته، بعد نقل السلطة لديك شوف، والذي سيقود حكومة تعد الأكثر... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T09:11+0000

2024-07-03T09:11+0000

2024-07-03T09:11+0000

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وأدى رئيس الاستخبارات الهولندي السابق ديك شوف اليمين الدستورية أمام الملك، يوم الثلاثاء، كرئيس وزراء جديد على رأس حكومة ائتلافية يمينية.وسلم مارك روته السلطة للحكومة الجديدة بعد أن شغل المنصب لمدة 14 عاما، وتولى روته منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.ونشر رئيس الوزراء الجديد ديك شوف، مقطع على منصة "إكس" لتسلمه السلطة من سلفه روته.وعلق سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان: "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".يذكر أن روته من المقرر أن يبدأ مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات.

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حكومة هولندا, نادي الفيديو, العالم