في مشهد غير معتاد... رئيس وزراء هولندا يسلم السلطة ويغادر على دراجة
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert رئيس وزراء هولندا مارك روته
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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غادر رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، مقر الحكومة في لاهاي، في مشهد غير معتاد على متن دراجته، بعد نقل السلطة لديك شوف، والذي سيقود حكومة تعد الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد.
وأدى رئيس الاستخبارات الهولندي السابق ديك شوف اليمين الدستورية أمام الملك، يوم الثلاثاء، كرئيس وزراء جديد على رأس حكومة ائتلافية يمينية.
وسلم مارك روته السلطة للحكومة الجديدة بعد أن شغل المنصب لمدة 14 عاما، وتولى روته منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية pic.twitter.com/z47iCGbSkR— خبرني - khaberni (@khaberni) July 3, 2024
ونشر رئيس الوزراء الجديد ديك شوف، مقطع على منصة "إكس" لتسلمه السلطة من سلفه روته.
وعلق سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان: "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".
Na aankomst op het Binnenhof volgde de ondertekening van de protocollaire overdracht en ontving ik van mijn voorganger Mark Rutte de voorzittershamer van de ministerraad. Hiermee is de politieke leiding van het ministerie van Algemene Zaken officieel overgedragen.#kabinetSchoof… pic.twitter.com/83JD5t7One— Dick Schoof (@MinPres) July 2, 2024
يذكر أن روته من المقرر أن يبدأ مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات.