https://sarabic.ae/20240703/ماكرون-يدعو-نتنياهو-لتجنب-الصدام-مع-حزب-الله-1090402757.html
ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"
ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله" في لبنان. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T00:10+0000
2024-07-03T00:10+0000
2024-07-03T00:10+0000
إيمانويل ماكرون
بنيامين نتنياهو
لبنان
أخبار لبنان
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/01/1090361359_0:0:1324:745_1920x0_80_0_0_ac25ff393510fb95865c93914ac3be9f.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة فرانس برس عن قصر الإليزيه في بيان قوله: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ... دعا نتنياهو لتجنب الصدام مع 'حزب الله' في لبنان".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-إسرائيل-قد-تشن-عملية-برية-ضد-حزب-الله-في-الأسبوع-الثالث-أو-الرابع-من-يوليو-1090380818.html
لبنان
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إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله" في لبنان.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت قناة فرانس برس عن قصر الإليزيه في بيان قوله: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ... دعا نتنياهو لتجنب الصدام مع 'حزب الله' في لبنان".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.