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25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"
ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله" في لبنان. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T00:10+0000
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إيمانويل ماكرون
بنيامين نتنياهو
لبنان
أخبار لبنان
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة فرانس برس عن قصر الإليزيه في بيان قوله: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ... دعا نتنياهو لتجنب الصدام مع 'حزب الله' في لبنان".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-إسرائيل-قد-تشن-عملية-برية-ضد-حزب-الله-في-الأسبوع-الثالث-أو-الرابع-من-يوليو-1090380818.html
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إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"

00:10 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / YARA NARDIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / YARA NARDI
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله" في لبنان.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة فرانس برس عن قصر الإليزيه في بيان قوله: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ... دعا نتنياهو لتجنب الصدام مع 'حزب الله' في لبنان".
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
صحيفة: إسرائيل قد تشن عملية برية ضد "حزب الله" في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو
أمس, 09:05 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 21:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
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