https://sarabic.ae/20240703/مدير-منظمة-البناء-والإنتاج-لدى-أكويو-النووية-التركية-اكتسبنا-خبرة-كبيرة-خلال-بناء-المحطة-1090413661.html

مدير منظمة البناء والإنتاج لدى "أكويو" النووية التركية: اكتسبنا خبرة كبيرة خلال بناء المحطة

مدير منظمة البناء والإنتاج لدى "أكويو" النووية التركية: اكتسبنا خبرة كبيرة خلال بناء المحطة

سبوتنيك عربي

أكد مدير منظمة البناء والإنتاج في شركة "أكويو" النووية التركية، دينيس سيزيمين، أن الأتراك اكتسبوا خبرة كبيرة وتجربة فريدة من نوعها أثناء بناء محطة "أكويو"... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T12:00+0000

2024-07-03T12:00+0000

2024-07-03T12:02+0000

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وتحدث سيزيمين لوكالة "سبوتنيك" خلال القمة الدولية لمحطات الطاقة النووية 2024 في إسطنبول، عن التقدم المحرز في التكليف وتدريب المتخصصين الأتراك في روسيا وآفاق التوظيف لمتخصصي "أكويو" في مواقع البناء النووي في روسيا."سبوتنيك": في أي مرحلة تتم الاختبارات في الوحدة الأولى للمحطة النووية الآن؟ إلى متى تستمر؟قال سيزيمين إنه في الوقت الحالي، تجري أعمال التشغيل في الوحدة الأولى، والتي تنتقل إلى الاختبار الفردي للمعدات والأنظمة، ومن الصعب التحدث عن أي مرحلة، حيث أن عملية تشغيل وحدة الطاقة مقسمة إلى أربعة أجزاء حسب اللوائح، وأن الجزء الأول هو التكليف بالعمل، فهي تتقاطع فعليًا مع الاختبارات الفردية، ويتدفق أحدهما إلى الآخر، ومن المهم أن نحو 70% من المعدات والأنظمة المثبتة قد خضعت بالفعل للتشغيل، ونحن نستعد للاختبار، ولدينا بالفعل برنامج اختبار، وبالنسبة لبعض الأنظمة، الأكثر أهمية، فإن الاختبارات الفردية جارية بالفعل، ويتم تجميع عناصر المعدات معًا في أنظمة، ومن الأنظمة (الاختبار) ننتقل إلى بدء تشغيل الوحدة."سبوتنيك": جرت إجراءات مختلفة في تركيا، جادل المشاركون فيها بأن محطة "أكويو" للطاقة النووية يمكن أن تشكل تهديدًا للبيئة لأن مياه البحر ستسخن.. كيف يمكنك التعليق على هذا؟أشار سيزيمين إلى أن قانون حماية المياه التركي ينظم هذه القضايا، وينص القانون على السماح بتسخين أي مسطح مائي، بما في ذلك البحر، في الصيف بحد أقصى درجة واحدة، وبما لا يزيد على درجتين بعد التبديد في المواسم الأخرى، في بلدنا، جميع التدابير اللازمة لتصريف المياه في البحر منصوص عليها في تقييم الأثر البيئي، الذي تمت حمايته ونشره في عام 2014، وبناء على نتائج النمذجة تم التوصل إلى أن تسخين المياه بعد التبديد سيكون 0.5 درجة فقط، وبالتالي فإننا نلبي متطلبات التشريع التركي بهامش.وتابع: "أود أن أشير إلى أن هذه تجربة عالمية، موقع محطات الطاقة النووية على شواطئ ليس فقط المسطحات المائية الكبيرة، ولكن البحار، وهذا في فرنسا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية؛ في كل مكان، يُستخدم البحر كبركة تبريد كبيرة، إذا جاز التعبير. وبالعودة إلى متطلبات التشريع التركي، نحن نلبي معايير تصريف المياه مع الاحتياطيات"."سبوتنيك": ما هي حصة التوطين في هذه المرحلة، ما نوع العمل الذي تقوم به الشركات التركية في موقع البناء؟قال سيزيمين إنه "بحسب تقديراتنا فإن المستوى العام لتوطين السلع والخدمات سيبلغ نحو 40% من تكلفة المشروع، الآن يتم تنظيم جميع أعمال التوطين لدينا من قبل مجموعة عمل مشتركة، والتي تضم شركة "أكويو" النووية، وشركة إدارة "رين"، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ومعهد المعايير التركي، وهي المنظمة الرئيسية لعلوم المواد للمشروع، المعتمدة من قبل "روساتوم" وممثلي المشروع المشترك، وهذه المجموعة مسؤولة عن مشاكل التوطين، أستطيع أن أقول أنه في الوقت الحالي (مستوى التوطين) هناك نحو سبعة مليارات دولار من العقود الموقعة أو في مرحلة التوقيع".وقال إن بناء محطة للطاقة النووية في تركيا له تأثير كبير جدا على عبء العمل على الشركات المصنعة الروسية، ويتم توفير تركيب المفاعل بالكامل في روسيا، أكثر من 100 قطعة من المعدات، بما في ذلك مولدات البخار وخطوط أنابيب الدوران الرئيسية، لأنها تنتمي إلى الدرجة الأولى من السلامة النووية، فإن إنتاجها يتطلب اهتمامًا متزايدًا، بالإضافة إلى المؤسسات، تم تجهيز معهد التصميم "أتومينرغوبروكت" بالكامل.وأضاف: "تلقى 320 شخصًا بالفعل التعليم في الجامعات الروسية المتخصصة (MEPhI، جامعة سان بطرسبورغ للفنون التطبيقية)، ويدرس 38 شخصًا حاليًا، ويخطط 47 شخصًا آخر للتسجيل في العام المقبل. وفي المجموع، وفقًا للخطط، خلال فترة البناء، يجب أن يخضع نحو 600 متخصص شاب تركي للتدريب، ثم سيعملون في محطة "أكويو" للطاقة النووية، هؤلاء المتخصصون البالغ عددهم 320 هم بالفعل أعضاء في الفريق ويعملون بنجاح كبير في مشروعنا."سبوتنيك": ما هي المدن التي سيتم تزويدها بالكهرباء من المحطة بعد إطلاقها؟أوضح سيزيمين أن مدينة مثل إسطنبول يمكن تزويدها بالكامل، بنسبة 100%، بالطاقة المولدة من أربع وحدات للطاقة النووية، أي ما يعادل 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً، ومع ذلك، بطبيعة الحال، لن تذهب الطاقة من "أكويو" إلى مدينة معينة، بل سيتم توريدها من خلال ست محطات فرعية إلى نظام الطاقة الموحد للجمهورية التركية.وأضاف: "لقد بنينا الآن خطًا واحدًا لنقل الطاقة، "آكويو-مرسين"، أثناء عملية البناء، وسيتم بناء خمسة خطوط كهرباء، سيكون طولها الإجمالي أكثر من 1100 كيلومتر"."سبوتنيك": أربعة آلاف موظف سيعملون في المحطة بعد إطلاق أربع وحدات، هل ستكون تجربة العاملين حاليًا في موقع البناء مفيدة وهل ستساعد في تقليل الوقت اللازم لبناء محطات الطاقة النووية الجديدة في تركيا؟قال سيزيمين: "الآن، في مرحلة الانتهاء من بناء أول وحدة طاقة، نفكر في كيفية تنفيذ الكفاءات التي طورها فريقنا، سواء في مجال أعمال البناء أو الكفاءات الهندسية، وتعمل "روساتوم" الآن على تنفيذ مشاريع جديدة في روسيا وخارجها، أستطيع أن أقول إن ممثلي مشاريع البناء النووية الروسية يتواصلون معنا، نحن إدارة محطة "أكويو" للطاقة النووية، من أجل توظيف متخصصينا ذوي الخبرة الحقيقية الذين مروا بالكثير، وبطبيعة الحال، سيكون هناك طلب على المتخصصين الذين اكتسبوا خبرة في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في مشاريع أخرى في الصناعة النووية"."سبوتنيك": هل نتحدث عن المواطنين الأتراك والروس؟قال سيزيمين: "بشكل عام، نحن نتحدث عن فريق متعدد الجنسيات، على مدى السنوات السبع الماضية من مرحلة البناء النشطة، وجدنا طرقًا للتعامل مع بعضنا بعض وأصبحنا فريقًا محترفًا متماسكًا، سيعمل هذا الفريق بنجاح في أي مشروع آخر، وأثناء إنشاء محطة "أكويو" للطاقة النووية، تم اكتساب خبرة فريدة في استخدام مواد مختلفة في المناخات الحارة، وقمنا بنقل كل الخبرة المتراكمة إلى "روساتوم" ووزارة البناء الروسية، ويتم حاليًا تحديث الوثائق التنظيمية بحيث تأخذ المعايير الروسية في الاعتبار هذه الحلول التكنولوجية، والتي يمكن استخدامها في مواقع بناء أخرى تابعة لشركة "روساتوم"، على سبيل المثال، في بنغلاديش ومصر".يذكر أنه وفي تركيا، تواصل شركة "روساتوم" الروسية بناء أربع وحدات طاقة بوتيرة متسارعة في محطة "أكويو" وهي أول محطة للطاقة النووية في تاريخ البلاد.

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روسيا, أخبار تركيا اليوم, روساتوم, محطة أكويو للطاقة النووية, حصري, تقارير سبوتنيك