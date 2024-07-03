https://sarabic.ae/20240703/مسؤولون-أمريكيون-سابقون-يتهمون-واشنطن-بالتواطؤ-في-قتل-الفلسطينيين-1090405335.html

مسؤولون أمريكيون سابقون يتهمون واشنطن بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين

مسؤولون أمريكيون سابقون يتهمون واشنطن بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

اتهم 12 مسؤولا حكوميا أمريكيا سابقا، استقالوا بسبب دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إدارة الرئيس جو بايدن بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره في... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T05:18+0000

2024-07-03T05:18+0000

2024-07-03T05:18+0000

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وقال المسؤولون السابقون، في بيان مشترك، إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعم إسرائيل وخلق ثغرات لمواصلة تزويد حليفتها بالأسلحة.جاء ذلك بعد أن أعلنت موظفة جديدة في وزارة الداخلية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنها استقالت من منصبها احتجاجا على السياسة الأمريكية بشأن حرب غزة.وتزداد حدة الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل تجاه غزة والدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب، التي تسببت في أزمة إنسانية.وتطالب واشنطن بحماية المدنيين في غزة كما دعت إسرائيل إلى تحسين وصول المساعدات.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240702/المدعي-العام-الإسرائيلي-يطلب-فتح-تحقيق-جنائي-مع-بن-غفير-بتهمة-التحريض-على-العنف-ضد-سكان-غزة-1090399977.html

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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل