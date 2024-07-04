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إسرائيل توافق على خطط لبناء أكثر من 5000 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية
إسرائيل توافق على خطط لبناء أكثر من 5000 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
منحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T16:12+0000
2024-07-04T16:12+0000
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وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت نقلا وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن "مجلس التخطيط الأعلى (الحكومي) الإسرائيلي سيجتمع اليوم وغدا للموافقة على بناء 5300 وحدة استعمارية في أنحاء الضفة الغربية".ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قوله: "نحن نطور الاستعمار، ونحبط التهديد بإقامة دولة فلسطينية".ويهيمن المستوطنون وأنصارهم على حكومة نتنياهو، وتم تكليف وزير المالية القومي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، بمسؤولية سياسة الاستيطان.وقالت حركة "السلام الآن"، أمس الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود.وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أمريكا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
https://sarabic.ae/20240628/مسؤول-فلسطيني-إضفاء-الشرعية-على-البؤر-الاستيطانية-بالضفة-الغربية-يهدف-لاستكمال-الإبادة-الجماعية-1090277759.html
https://sarabic.ae/20240704/حقوقي-مصادرة-الأراضي-تهدف-لتهجير-الفلسطينيين-من-الضفة-الغربية-1090455515.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

إسرائيل توافق على خطط لبناء أكثر من 5000 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية

16:12 GMT 04.07.2024
© AFP 2023 / Abbas Momaniالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
الضفة الغربية
© AFP 2023 / Abbas Momani
تابعنا عبر
منحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت نقلا وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن "مجلس التخطيط الأعلى (الحكومي) الإسرائيلي سيجتمع اليوم وغدا للموافقة على بناء 5300 وحدة استعمارية في أنحاء الضفة الغربية".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قوله: "نحن نطور الاستعمار، ونحبط التهديد بإقامة دولة فلسطينية".
تأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
مسؤول فلسطيني: إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لاستكمال "الإبادة الجماعية"
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ويهيمن المستوطنون وأنصارهم على حكومة نتنياهو، وتم تكليف وزير المالية القومي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، بمسؤولية سياسة الاستيطان.
وقالت حركة "السلام الآن"، أمس الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود.
وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
طفلة فلسطينية تمر أمام مركبات تضررت خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في 21 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
حقوقي: مصادرة الأراضي تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية
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ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أمريكا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
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