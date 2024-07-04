https://sarabic.ae/20240704/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-تامبوف-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090434934.html
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تامبوف دون وقوع إصابات أو أضرار
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تامبوف دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة تامبوف الروسية، مكسيم إيغوروف، فجر اليوم الخميس عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T02:55+0000
2024-07-04T02:55+0000
2024-07-04T02:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب إيغوروف في حسابه على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة الرابعة صباحا في مقاطعة تامبوف، تم تسجيل تحليق طائرتين بدون طيار وتم إسقاطهما، ولا يوجد ضحايا أو دمار".وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240704/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090434228.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تامبوف دون وقوع إصابات أو أضرار
أعلن حاكم مقاطعة تامبوف الروسية، مكسيم إيغوروف، فجر اليوم الخميس عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب إيغوروف في حسابه على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة الرابعة صباحا في مقاطعة تامبوف، تم تسجيل تحليق طائرتين بدون طيار وتم إسقاطهما، ولا يوجد ضحايا أو دمار".
وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.