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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240704/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-تامبوف-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090434934.html
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تامبوف دون وقوع إصابات أو أضرار
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تامبوف دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة تامبوف الروسية، مكسيم إيغوروف، فجر اليوم الخميس عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T02:55+0000
2024-07-04T02:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب إيغوروف في حسابه على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة الرابعة صباحا في مقاطعة تامبوف، تم تسجيل تحليق طائرتين بدون طيار وتم إسقاطهما، ولا يوجد ضحايا أو دمار".وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240704/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090434228.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تامبوف دون وقوع إصابات أو أضرار

02:55 GMT 04.07.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة تامبوف الروسية، مكسيم إيغوروف، فجر اليوم الخميس عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب إيغوروف في حسابه على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة الرابعة صباحا في مقاطعة تامبوف، تم تسجيل تحليق طائرتين بدون طيار وتم إسقاطهما، ولا يوجد ضحايا أو دمار".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
01:47 GMT
وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزةأمس, 21:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"2 يوليو, 13:14 GMT
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