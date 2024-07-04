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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240704/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطلب-من-المنظمات-الدولية-تقييم-الهجوم-الإرهابي-على-إنيرغودار-1090433962.html
الخارجية الروسية: موسكو ستطلب من المنظمات الدولية تقييم الهجوم الإرهابي على إنيرغودار
الخارجية الروسية: موسكو ستطلب من المنظمات الدولية تقييم الهجوم الإرهابي على إنيرغودار
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الروسية ستسعى للحصول على تقييم من المنظمات الدولية للهجوم الإرهابي... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T00:31+0000
2024-07-04T00:31+0000
الخارجية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية هو المرة الأولى التي يتعرض فيها موظفو المحطة للخطر عمدًا ... ويهدف الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام زيلينسكي إلى زعزعة استقرار الوضع في إنيرغودار، وترهيب موظفي المحطة، وفي النهاية، خلق التهديدات لأمن محطة الطاقة النووية في زابوروجييه".وأشارت إلى أن مسؤولية الإرهاب ضد موظفي المصنع وإهمال سلامة المنشآت النووية السلمية تقع بالكامل على عاتق النظام النازي في كييف، وقادته شخصيا، فضلا عن رعاته الغربيين.وأكدت زاخاروفا "سنسعى إلى الحصول على تقييم مناسب لهذه الأعمال الإجرامية من قبل المنظمات الدولية".وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان اليوم، أن الهجمات المتكررة على محطة زابوروجيا النووية تهدد الأمن النووي والحياة البشرية.وقالت:وفي وقت سابق من اليوم أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم، بأن محطة رادوغا الفرعية التابعة للبنية التحتية لمحطة زابوروجييه للطاقة النووية تعرضت لثلاث ضربات بطائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وهم يتلقون المساعدة اللازمة.كما وصفت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجييه يفغينيا ياشينا، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية في إنيرغودار بأنه هجوم إرهابي ومحاولة للتأثير النفسي على سكان المدينة.ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجييه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل دوري، لخلق أجواء دولية وأوروبية بأن روسيا غير قادرة على ضمان أمنها، حيث تتولى تأمينها وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/مارس 2022. فيما أوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وتقع محطة زابوروجييه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وقدرة التوليد.
https://sarabic.ae/20240622/الخارجية-الروسية-تعلق-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مدينة-إنيرغودار--1090077165.html
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الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو ستطلب من المنظمات الدولية تقييم الهجوم الإرهابي على إنيرغودار

00:31 GMT 04.07.2024
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Sputnik . wasim suliman
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الروسية ستسعى للحصول على تقييم من المنظمات الدولية للهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على محطة رادوغا الكهربائية الفرعية في إنيرغودار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية هو المرة الأولى التي يتعرض فيها موظفو المحطة للخطر عمدًا ... ويهدف الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام زيلينسكي إلى زعزعة استقرار الوضع في إنيرغودار، وترهيب موظفي المحطة، وفي النهاية، خلق التهديدات لأمن محطة الطاقة النووية في زابوروجييه".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار
22 يونيو, 16:50 GMT
وأشارت إلى أن مسؤولية الإرهاب ضد موظفي المصنع وإهمال سلامة المنشآت النووية السلمية تقع بالكامل على عاتق النظام النازي في كييف، وقادته شخصيا، فضلا عن رعاته الغربيين.
وأكدت زاخاروفا "سنسعى إلى الحصول على تقييم مناسب لهذه الأعمال الإجرامية من قبل المنظمات الدولية".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان اليوم، أن الهجمات المتكررة على محطة زابوروجيا النووية تهدد الأمن النووي والحياة البشرية.
وقالت:
"أبلغت محطة زابوروجييه للطاقة النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدة غارات بطائرات مسيرة اليوم، أدت إلى إصابة عمال في محطة كهربائية فرعية في إنيرغودار، وأشعلت حرائق في الغابة قرب نقطة توزيع محطة زابوروجييه للطاقة النووية، وشدد [المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية] رافائيل غروسي على أن الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة تشكل تهديدًا للأمن النووي والحياة البشرية ويجب إيقافها".
وفي وقت سابق من اليوم أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم، بأن محطة رادوغا الفرعية التابعة للبنية التحتية لمحطة زابوروجييه للطاقة النووية تعرضت لثلاث ضربات بطائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وهم يتلقون المساعدة اللازمة.
كما وصفت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجييه يفغينيا ياشينا، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية في إنيرغودار بأنه هجوم إرهابي ومحاولة للتأثير النفسي على سكان المدينة.
ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجييه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل دوري، لخلق أجواء دولية وأوروبية بأن روسيا غير قادرة على ضمان أمنها، حيث تتولى تأمينها وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/مارس 2022. فيما أوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وتقع محطة زابوروجييه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وقدرة التوليد.
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