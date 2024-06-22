https://sarabic.ae/20240622/الخارجية-الروسية-تعلق-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مدينة-إنيرغودار--1090077165.html

الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار

الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار

سبوتنيك عربي

شددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع كييف من تنفيذ هجمات مماثلة لهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أمس على محطة رادوغا... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T16:50+0000

2024-06-22T16:50+0000

2024-06-22T17:11+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg

وجاء في تعليق المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إدراكًا للعجز التام لنظام زيلينسكي عن التفاوض، ستتخذ بلادنا جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات".وأكد البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها نظام زيلينسكي بوضوح تجاهله الكامل لسلامة المنشآت النووية السلمية، ويتجلى ذلك أيضًا في خلق التهديدات المستمرة لأداء واجبات موظفي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما في محاولات ممارسة الضغوط الخارجية على القرارات التي يتخذها العاملون في المصنع.ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sarabic.ae/20240621/إدارة-المحطة-الهجوم-الأوكراني-على-رادوغا-لم-يؤثر-على-سلامة-محطة-زابوروجيه-النووية-1090057315.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا