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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240622/الخارجية-الروسية-تعلق-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مدينة-إنيرغودار--1090077165.html
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار
سبوتنيك عربي
شددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع كييف من تنفيذ هجمات مماثلة لهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أمس على محطة رادوغا... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T16:50+0000
2024-06-22T17:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في تعليق المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إدراكًا للعجز التام لنظام زيلينسكي عن التفاوض، ستتخذ بلادنا جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات".وأكد البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها نظام زيلينسكي بوضوح تجاهله الكامل لسلامة المنشآت النووية السلمية، ويتجلى ذلك أيضًا في خلق التهديدات المستمرة لأداء واجبات موظفي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما في محاولات ممارسة الضغوط الخارجية على القرارات التي يتخذها العاملون في المصنع.ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20240621/إدارة-المحطة-الهجوم-الأوكراني-على-رادوغا-لم-يؤثر-على-سلامة-محطة-زابوروجيه-النووية-1090057315.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنيرغودار

16:50 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 17:11 GMT 22.06.2024)
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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شددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع كييف من تنفيذ هجمات مماثلة لهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أمس على محطة رادوغا الفرعية، التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، في مدينة إنيرغودار.
وجاء في تعليق المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إدراكًا للعجز التام لنظام زيلينسكي عن التفاوض، ستتخذ بلادنا جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات".

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات المنهجية التي شنها نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وغيرها من منشآت الطاقة في روسيا تظهر مسارًا يؤدي إلى إلحاق أضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ويعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر.

وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الإدارة: الهجوم الأوكراني على "رادوغا" لم يؤثر على سلامة محطة زابوروجيه النووية
أمس, 21:25 GMT
وأكد البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها نظام زيلينسكي بوضوح تجاهله الكامل لسلامة المنشآت النووية السلمية، ويتجلى ذلك أيضًا في خلق التهديدات المستمرة لأداء واجبات موظفي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما في محاولات ممارسة الضغوط الخارجية على القرارات التي يتخذها العاملون في المصنع.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة إنيرغودار، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت محطة الكهرباء الفرعية "رادوغا" في منطقة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى تضرر أحد المحولات.

ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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