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السفير الروسي لدى كندا: محاولات الغرب لعزل روسيا فشلت
السفير الروسي لدى كندا: محاولات الغرب لعزل روسيا فشلت
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف، اليوم الخميس، بأن محاولات الغرب لعزل روسيا من خلال سلسلة من "العقوبات الجهنمية" كان مصيرها الفشل، والضربة الرئيسية... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T19:57+0000
2024-07-04T19:57+0000
روسيا
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وجاء في موقع السفارة على منصة "إكس": "لقد تبين أن المنطق المشؤوم المتمثل في عزل روسيا من خلال "العقوبات الجهنمية" كان مجرد خطأ في التقدير، حيث وقع وطأة الضربة على سكان البلدان المعنية".وأشار ستيبانوف إلى أن "المحاربي الوهميين" الذين من المفترض أنهم يدافعون عن الليبرالية ومبادئ اقتصاد السوق، في الواقع "خانوا هذه المفاهيم منذ فترة طويلة".وقال ستيبانوف: "كل ذلك من أجل الحفاظ على الهيمنة البعيدة المنال لـ"المليار الذهبي" بقيادة واشنطن".وأضاف ستيبانوف أن روسيا نجحت في التغلب على جميع "العقبات المصطنعة"، مما يدل على ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في عام 2023، وهو أعلى من أي من دول مجموعة السبع.ومن جانبه أكدت موسكو مرارا أن روسيا ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات ولا تزال تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20240701/خبراء-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-لن-تحقق-أهدافها-1090362425.html
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روسيا

السفير الروسي لدى كندا: محاولات الغرب لعزل روسيا فشلت

19:57 GMT 04.07.2024
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Fotolia / macky_ch
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف، اليوم الخميس، بأن محاولات الغرب لعزل روسيا من خلال سلسلة من "العقوبات الجهنمية" كان مصيرها الفشل، والضربة الرئيسية من هذه القيود عادت إلى سكان البلدان التي طبقتها.
وجاء في موقع السفارة على منصة "إكس": "لقد تبين أن المنطق المشؤوم المتمثل في عزل روسيا من خلال "العقوبات الجهنمية" كان مجرد خطأ في التقدير، حيث وقع وطأة الضربة على سكان البلدان المعنية".

وتابع: "مثل هذه العواقب ليست مفاجئة، لأن النخب الغربية لا تزال تفكر في مصطلحات "الدبلوماسية القسرية" التي عفا عليها الزمن، والتي تتسم بالفعالية في إخضاع الدول الأخرى لإرادتها".

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
خبراء: العقوبات الغربية ضد روسيا لن تحقق أهدافها
1 يوليو, 13:03 GMT
وأشار ستيبانوف إلى أن "المحاربي الوهميين" الذين من المفترض أنهم يدافعون عن الليبرالية ومبادئ اقتصاد السوق، في الواقع "خانوا هذه المفاهيم منذ فترة طويلة".
وقال ستيبانوف: "كل ذلك من أجل الحفاظ على الهيمنة البعيدة المنال لـ"المليار الذهبي" بقيادة واشنطن".

وأشار ستيبانوف إلى أن الحرب الاقتصادية للغرب الجماعي كانت تهدف إلى تدمير الاقتصاد الروسي، في حين يتجاهل الحلفاء الغربيون بعناد التكاليف المتزايدة بسرعة لمثل هذا المسار السياسي.

وأضاف ستيبانوف أن روسيا نجحت في التغلب على جميع "العقبات المصطنعة"، مما يدل على ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في عام 2023، وهو أعلى من أي من دول مجموعة السبع.
ومن جانبه أكدت موسكو مرارا أن روسيا ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات ولا تزال تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
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