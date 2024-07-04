https://sarabic.ae/20240704/بعد-أكثر-من-40-عاما-إسرائيل-تكشف-معلومات-جديدة-عن-تفجير-مقر-قواتها-بمدينة-صور-اللبنانية-عام-1982-1090436206.html

بعد أكثر من 40 عاما.. إسرائيل تكشف معلومات جديدة عن تفجير مقر قواتها بمدينة صور اللبنانية عام 1982

بعد أكثر من 40 عاما.. إسرائيل تكشف معلومات جديدة عن تفجير مقر قواتها بمدينة صور اللبنانية عام 1982

سبوتنيك عربي

أكدت لجنة تحقيق إسرائيلية، أن الانفجار الذي وقع بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية عام 1982، هو انفجار ناجم عن سيارة مفخخة، تسبب بمقتل 76... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T05:38+0000

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وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية، حتى الفترة الأخيرة، تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز في المبنى، كما قيل في ذلك الوقت.وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن اللجنة، التي تشكلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بمشاركة العشرات من موظفي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش والشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى خبراء، توصلت إلى استنتاجات جديدة.وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد "باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تمامًا أنه كان هجومًا إرهابيًا، وليس تسربًا للغاز".الموساد الإسرائيلي يتلقى من الوسطاء رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرىوأشارت المسؤولة في الـ"شاباك" إلى أن "السيارة المفخخة احتوت على عبوة ناسفة وزنها 50 كغم وإسطوانات غاز تسبب تفجيرها في انهيار المبنى".ووفقا لاستنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نُفذ بإشراف إيران، وأن عماد مغنية، القيادي في "حزب الله" اللبناني آنذاك، كان متورطًا فيه.المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية على غزة.. ماذا تعني وما أهدافها؟وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث سيعتبر من الآن "هجومًا إرهابيًا".يشار إلى أنه نتيجة تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في مدينة صور، الذي نُفذ خلال حرب لبنان في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، قُتل 91 شخصا، من بينهم 76 جنديا إسرائيليا وعدد من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين.

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