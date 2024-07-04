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https://sarabic.ae/20240704/جنرال-إسرائيلي-سابق-يقارن-ما-يجري-بين-بلاده-وحزب-الله-بحرب-السادس-من-أكتوبر-أمام-مصر-1090448240.html
جنرال إسرائيلي سابق يقارن ما يجري بين بلاده و"حزب الله" بحرب السادس من أكتوبر أمام مصر
جنرال إسرائيلي سابق يقارن ما يجري بين بلاده و"حزب الله" بحرب السادس من أكتوبر أمام مصر
سبوتنيك عربي
قارن ‏جنرال إسرائيلي سابق ما يجري للجيش الإسرائيلي أمام "حزب الله" اللبناني، بحرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 أمام مصر. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T11:52+0000
2024-07-04T11:52+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال احتياط عوزي ديان، قوله إن القرار الاستراتيجي الأول الذي يجب على بلاده القيام به هو الحرب على جبهتين في وقت واحد، بحسب قوله.وأوضح الجنرال ديان أن "تلك الحرب تكون على جبهتين الأولى في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، والثانية في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قام بهذه الحرب خلال السادس من أكتوبر عام 1973 أمام مصر وسوريا.فيما نقلت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مواطنة إسرائيلية تقطن بمستوطنة شمالي البلاد، أنهم "أسرى" لحسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.وأوضحت إيتي حاي ديفيدي، المواطنة الإسرائيلية، التي تسكن في مستوطنة "كريات شمونة" شمالي البلاد، لهيئة البث الإسرائيلية، أنها تعلم أنها ستكون أسيرة الصواريخ وأسيرة لحسن نصر الله، بحسب قولها.وأشارت إلى أنها تدفع الضرائب مثل غيرها من مواطني تل أبيب، ولكنها لا تشعر بالأمان مثلما يشعر به سكان المدينة ذاتها، باعتبارها تسكن في مستوطنة "كريات شمونة"، التي تتعرض لقذائف وصواريخ "حزب الله"، منوهة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، قد تخلت عن مستوطني شمالي إسرائيل، على حد قولها.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني "شن هجوم جوي ضخم بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل".فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240704/قناة-إسرائيلية-نحن-أسرى-نصر-الله-وحكومة-نتنياهو-تخلت-عنا-1090446501.html
https://sarabic.ae/20240704/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-لا-يشمل-شرط-وقف-إطلاق-النار-في-المرحلة-الأولى-من-الصفقة-1090439050.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, لبنان, أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, لبنان, أخبار لبنان

جنرال إسرائيلي سابق يقارن ما يجري بين بلاده و"حزب الله" بحرب السادس من أكتوبر أمام مصر

11:52 GMT 04.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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قارن ‏جنرال إسرائيلي سابق ما يجري للجيش الإسرائيلي أمام "حزب الله" اللبناني، بحرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 أمام مصر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال احتياط عوزي ديان، قوله إن القرار الاستراتيجي الأول الذي يجب على بلاده القيام به هو الحرب على جبهتين في وقت واحد، بحسب قوله.
وأوضح الجنرال ديان أن "تلك الحرب تكون على جبهتين الأولى في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، والثانية في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قام بهذه الحرب خلال السادس من أكتوبر عام 1973 أمام مصر وسوريا.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
قناة إسرائيلية: نحن أسرى نصر الله وحكومة نتنياهو تخلت عنا
10:59 GMT
فيما نقلت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مواطنة إسرائيلية تقطن بمستوطنة شمالي البلاد، أنهم "أسرى" لحسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.
وأوضحت إيتي حاي ديفيدي، المواطنة الإسرائيلية، التي تسكن في مستوطنة "كريات شمونة" شمالي البلاد، لهيئة البث الإسرائيلية، أنها تعلم أنها ستكون أسيرة الصواريخ وأسيرة لحسن نصر الله، بحسب قولها.
وأشارت إلى أنها تدفع الضرائب مثل غيرها من مواطني تل أبيب، ولكنها لا تشعر بالأمان مثلما يشعر به سكان المدينة ذاتها، باعتبارها تسكن في مستوطنة "كريات شمونة"، التي تتعرض لقذائف وصواريخ "حزب الله"، منوهة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، قد تخلت عن مستوطني شمالي إسرائيل، على حد قولها.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني "شن هجوم جوي ضخم بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل".
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مسؤول إسرائيلي: رد "حماس" لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة
07:31 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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