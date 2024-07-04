https://sarabic.ae/20240704/جنرال-إسرائيلي-سابق-يقارن-ما-يجري-بين-بلاده-وحزب-الله-بحرب-السادس-من-أكتوبر-أمام-مصر-1090448240.html

جنرال إسرائيلي سابق يقارن ما يجري بين بلاده و"حزب الله" بحرب السادس من أكتوبر أمام مصر

جنرال إسرائيلي سابق يقارن ما يجري بين بلاده و"حزب الله" بحرب السادس من أكتوبر أمام مصر

سبوتنيك عربي

قارن ‏جنرال إسرائيلي سابق ما يجري للجيش الإسرائيلي أمام "حزب الله" اللبناني، بحرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 أمام مصر. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T11:52+0000

2024-07-04T11:52+0000

2024-07-04T11:52+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d524d0579cf74da097e734cd914c4fb5.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال احتياط عوزي ديان، قوله إن القرار الاستراتيجي الأول الذي يجب على بلاده القيام به هو الحرب على جبهتين في وقت واحد، بحسب قوله.وأوضح الجنرال ديان أن "تلك الحرب تكون على جبهتين الأولى في الجنوب أمام حركة حماس في قطاع غزة، والثانية في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قام بهذه الحرب خلال السادس من أكتوبر عام 1973 أمام مصر وسوريا.فيما نقلت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مواطنة إسرائيلية تقطن بمستوطنة شمالي البلاد، أنهم "أسرى" لحسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.وأوضحت إيتي حاي ديفيدي، المواطنة الإسرائيلية، التي تسكن في مستوطنة "كريات شمونة" شمالي البلاد، لهيئة البث الإسرائيلية، أنها تعلم أنها ستكون أسيرة الصواريخ وأسيرة لحسن نصر الله، بحسب قولها.وأشارت إلى أنها تدفع الضرائب مثل غيرها من مواطني تل أبيب، ولكنها لا تشعر بالأمان مثلما يشعر به سكان المدينة ذاتها، باعتبارها تسكن في مستوطنة "كريات شمونة"، التي تتعرض لقذائف وصواريخ "حزب الله"، منوهة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، قد تخلت عن مستوطني شمالي إسرائيل، على حد قولها.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني "شن هجوم جوي ضخم بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل".فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240704/قناة-إسرائيلية-نحن-أسرى-نصر-الله-وحكومة-نتنياهو-تخلت-عنا-1090446501.html

https://sarabic.ae/20240704/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-لا-يشمل-شرط-وقف-إطلاق-النار-في-المرحلة-الأولى-من-الصفقة-1090439050.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

مصر

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, لبنان, أخبار لبنان