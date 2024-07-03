https://sarabic.ae/20240703/إعلام-مقتل-قيادي-ميداني-بارز-في-حزب-الله-بضربة-إسرائيلية-1090422824.html
إعلام: مقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" بضربة إسرائيلية
إعلام: مقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" بضربة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T15:01+0000
2024-07-03T15:01+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.من جانبه، أطلق "حزب الله" اللبناني أكبر سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ ردا على مقتل عبد الله، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "خيار لبنان كان ولا يزال هو السلام وثقافته هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي لا سيما القرار 1701".وقال ميقاتي، خلال فعالية "لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الاسرائيلية والمواثيق الدولية"، التي أقيمت في فندق موفنبيك، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل مُتعمّد لأهله وتدمير للبلدات وإحراق للمزروعات، ليس فقط محل إدانة واستنكار من قبلنا، بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدا لتماديه وإجرامه"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأضاف أنه "بادر شخصيا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية"، مشيرا إلى أنه وجه التحذيرات، من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة.وتابع: "شعب لبنان لن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى المدنيين من أبنائه، وبخاصة الأطفال والنساء"، مردفا: "نحن معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وإنسانية بحرب الإبادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة. وما حصل في مستشفى الشفاء من إجرام وانتهاك لكل المواثيق والاعتبارات، لا يجوز أن يمر مرور الكرام أمام أعين العالم المتفرج على العدوان المتمادي".
https://sarabic.ae/20240703/نائب-لبناني-نزع-صفة-الإرهابية-عن-حزب-الله-لن-يؤثر-على-المقاومة-1090419033.html
https://sarabic.ae/20240702/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-موقعين-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090402588.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
إعلام: مقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" بضربة إسرائيلية
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.
وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.
ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.
من جانبه، أطلق "حزب الله" اللبناني أكبر سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ ردا على مقتل عبد الله، حسبما ذكرت صحيفة
"الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "خيار لبنان كان ولا يزال هو السلام وثقافته هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي لا سيما القرار 1701".
وقال ميقاتي، خلال فعالية "لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الاسرائيلية والمواثيق الدولية"، التي أقيمت في فندق موفنبيك، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل مُتعمّد لأهله وتدمير للبلدات وإحراق للمزروعات، ليس فقط محل إدانة واستنكار من قبلنا، بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدا لتماديه وإجرامه"، حسب وكالة
الأنباء اللبنانية.
وأضاف أنه "بادر شخصيا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية"، مشيرا إلى أنه وجه التحذيرات، من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة.
وتابع: "شعب لبنان لن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى المدنيين من أبنائه، وبخاصة الأطفال والنساء"، مردفا: "نحن معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وإنسانية بحرب الإبادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة. وما حصل في مستشفى الشفاء من إجرام وانتهاك لكل المواثيق والاعتبارات، لا يجوز أن يمر مرور الكرام أمام أعين العالم المتفرج على العدوان المتمادي".