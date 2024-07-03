https://sarabic.ae/20240703/نائب-لبناني-نزع-صفة-الإرهابية-عن-حزب-الله-لن-يؤثر-على-المقاومة-1090419033.html

نائب لبناني: نزع صفة "الإرهابية" عن "حزب الله" لن يؤثر على المقاومة

نائب لبناني: نزع صفة "الإرهابية" عن "حزب الله" لن يؤثر على المقاومة

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان اللبناني والأمين العام لحزب "الطاشناق" هاغوب بقردونيان، أن نزع صفة "الإرهابية" عن "حزب الله اللبناني" لن يؤثر على "المقاومة، مشيرًا إلى... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T13:38+0000

2024-07-03T13:38+0000

2024-07-03T13:38+0000

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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "نزع صفة "الإرهابية" عن "حزب الله" اللبناني لن يؤثر على المقاومة على غرار العقوبات الأميركية، وبالتالي وصف الحزب بالإرهابي أو التراجع عنه لن يقدم في المعركة، وهذا الموقف يأتي في سياق تليين المواقف فقط".وحول اجتماع نواب المعارضة اللبنانية في البرلمان، حيث طالبوا بعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الحرب في الجنوب ومخاطر توسعها، داعين الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤوليتها،ودعا النائب اللبناني جميع الأطراف والقوى السياسية اللبنانية للتعاون، مشددًا على "أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان لمواجهة خطر اي حرب كبرى قد يشنها الجيش الإسرائيلي".رأى النائب أن "العقوبات على روسيا وإيران لم تؤثر على البلدين، لا بل على العكس إن روسيا اليوم أقوى بكثير ما كانت عليه قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20240703/حزب-الله-إذا-شنت-إسرائيل-الحرب-على-لبنان-فلن-تتحكم-في-مداها-أو-من-سيدخل-فيها-1090405500.html

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