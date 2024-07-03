https://sarabic.ae/20240703/حزب-الله-إذا-شنت-إسرائيل-الحرب-على-لبنان-فلن-تتحكم-في-مداها-أو-من-سيدخل-فيها-1090405500.html

"حزب الله": إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان فلن تتحكم في مداها أو من سيدخل فيها

"حزب الله": إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان فلن تتحكم في مداها أو من سيدخل فيها

سبوتنيك عربي

أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، أن "السبيل الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو الوقف الكامل لإطلاق النار في... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T05:20+0000

2024-07-03T05:20+0000

2024-07-03T05:20+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

حركة حماس

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090405030_0:242:3040:1952_1920x0_80_0_0_40c049c9d176f23d15139828c320715b.jpg

وقال قاسم، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تتوقع قتالا محدودا إذا شنت عملية محدودة على لبنان"، مضيفا أن "لإسرائيل أن تقرر ما تريد لكن يجب ألا تتوقع أن ردنا سيكون ضمن قواعد الاشتباك التي تحددها".وأشار إلى أنه "إذا شنت إسرائيل حربا فهذا يعني أنها لن تتحكم في مداها أو من سيدخل فيها"، مؤكدا أن "مشاركة حزب الله في الحرب بين إسرائيل وحماس كانت بمثابة جبهة إسناد لحليفته حماس، وإنه إذا توقفت الحرب، فلن يكون هذا الدعم العسكري موجودا".وأوضح قاسم، أنه "إذا أصبح ما يحدث في غزة مزيجا من وقف إطلاق النار ولا وقف إطلاق النار، ومن الحرب واللا حرب، فلا يمكننا أن نعرف كيف سيكون رد فعل حزب الله، لأننا لا نعرف شكل هذا الوضع ولا نتائجه ولا تأثيراته".وقالت وسائل إعلام ألمانية، أمس الثلاثاء، إن "حزب الله لا ينوي وقف هجماته على إسرائيل حتى انتهاء الحرب في قطاع غزة، مما يرجّح خيار شن هجوم إسرائيلي على لبنان".ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "إسرائيل ستبدأ هجوما على لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري ما لم يوقف حزب الله إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قد تشن عملية في جنوب لبنان في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو/ تموز الجاري".وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، كمال خرازي، أكد في وقت سابق، أن إيران وجميع فصائل "محور المقاومة" سيدعمون "حزب الله" اللبناني بكل الوسائل في حالة نشوب صراع مع إسرائيل.وقال خرازي خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية: "كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل.. وفي هذه الحالة، لن يكون لدينا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل".ونوه خرازي بأنه "إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضد حزب الله، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة صراع إقليمي"، مشيرا إلى أن طهران لا تريد صراعا إقليميا، وتحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240703/ماكرون-يدعو-نتنياهو-لتجنب-الصدام-مع-حزب-الله-1090402757.html

https://sarabic.ae/20240702/ما-دلالات-التهديدات-الإيرانية-لإسرائيل-بشأن-الهجوم-على-حزب-الله-في-لبنان؟-1090394846.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي