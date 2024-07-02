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السينما والرياضة تحدي وشغف
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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https://sarabic.ae/20240702/إيران-تتعهد-بدعم-حزب-الله-اللبناني-إذا-شنت-إسرائيل-هجوما-واسع-النطاق-ضده-1090377905.html
إيران تتعهد بدعم "حزب الله" اللبناني إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضده
إيران تتعهد بدعم "حزب الله" اللبناني إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضده
سبوتنيك عربي
أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وجميع فصائل "محور المقاومة" سيدعمون "حزب الله" اللبناني بكل الوسائل في حالة... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T07:18+0000
2024-07-02T07:18+0000
العالم العربي
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وقال خرازي خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية: "كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل.. وفي هذه الحالة، لن يكون لدينا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل".ونوه خرازي بأنه "إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضد حزب الله، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة صراع إقليمي"، مشيرا إلى أن طهران لا تريد صراعا إقليميا، وتحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد.وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن إسرائيل ستبدأ هجوما على لبنان في النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو الجاري ما لم يوقف "حزب الله" إطلاق النار.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240702/صحيفة-مسؤول-استخبارات-ألماني-يزور-حزب-الله-لاستطلاع-الوضع-وتوصيات-بالتهدئة-1090377064.html
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العالم العربي
العالم العربي

إيران تتعهد بدعم "حزب الله" اللبناني إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضده

07:18 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وجميع فصائل "محور المقاومة" سيدعمون "حزب الله" اللبناني بكل الوسائل في حالة نشوب صراع مع إسرائيل.
وقال خرازي خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية: "كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل.. وفي هذه الحالة، لن يكون لدينا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل".
ونوه خرازي بأنه "إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضد حزب الله، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة صراع إقليمي"، مشيرا إلى أن طهران لا تريد صراعا إقليميا، وتحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد.
وتابع خرازي أن "توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد - ليس إيران أو الولايات المتحدة".
شارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد حزب الله حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
صحيفة: مسؤول استخبارات ألماني يزور "حزب الله" لاستطلاع الوضع وتوصيات بالتهدئة
05:48 GMT
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن إسرائيل ستبدأ هجوما على لبنان في النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو الجاري ما لم يوقف "حزب الله" إطلاق النار.
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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