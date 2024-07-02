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صحيفة: مسؤول استخبارات ألماني يزور "حزب الله" لاستطلاع الوضع وتوصيات بالتهدئة
صحيفة: مسؤول استخبارات ألماني يزور "حزب الله" لاستطلاع الوضع وتوصيات بالتهدئة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بحصول اجتماع بين مدير المخابرات الألمانية، أولي ديال، ونائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وذلك لمناقشة... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T05:48+0000
2024-07-02T05:48+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه "بعد نحو نصف عام على اللقاء الأوّل بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عاد المسؤول الأمني الألماني إلى بيروت لاستكمال ما بدأه والتقى قاسم مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين".وأكدت مصادر خاصة للصحيفة أن أجواء اللقاء كانت إيجابية، عرض خلالها الجانبان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان، مضيفة أن "ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين".وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تأتي في سياق استكمال أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة.وبحسب الصحيفة، عرض الألمان "لوجهة النظر القائلة إن إسرائيل تريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب".وبحسب المصادر، أكد قاسم أمام الموفد الألماني أن "تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان".ورأت الصحيفة أنه " يُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجدية اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20240701/حسام-زكي-يتراجع-عن-تصريحات-له-بأن-جامعة-الدول-العربية-لم-تعد-تصنف-حزب-الله-منظمة-إرهابية-1090372314.html
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العالم العربي
العالم العربي

صحيفة: مسؤول استخبارات ألماني يزور "حزب الله" لاستطلاع الوضع وتوصيات بالتهدئة

05:48 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROشارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد "حزب الله" حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014
شارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد حزب الله حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بحصول اجتماع بين مدير المخابرات الألمانية، أولي ديال، ونائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وذلك لمناقشة التطورات على الحدود اللبنانية.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه "بعد نحو نصف عام على اللقاء الأوّل بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عاد المسؤول الأمني الألماني إلى بيروت لاستكمال ما بدأه والتقى قاسم مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين".
وأكدت مصادر خاصة للصحيفة أن أجواء اللقاء كانت إيجابية، عرض خلالها الجانبان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان، مضيفة أن "ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين".
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تأتي في سياق استكمال أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة.
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وبحسب الصحيفة، عرض الألمان "لوجهة النظر القائلة إن إسرائيل تريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب".
وبحسب المصادر، أكد قاسم أمام الموفد الألماني أن "تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان".
ورأت الصحيفة أنه " يُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجدية اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي".
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