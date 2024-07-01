https://sarabic.ae/20240701/حسام-زكي-يتراجع-عن-تصريحات-له-بأن-جامعة-الدول-العربية-لم-تعد-تصنف-حزب-الله-منظمة-إرهابية-1090372314.html

حسام زكي يتراجع عن تصريحات له بأن جامعة الدول العربية لم تعد تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

حسام زكي يتراجع عن تصريحات له بأن جامعة الدول العربية لم تعد تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، أن "الأمانة العامة للجامعة تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات". 01.07.2024, سبوتنيك عربي

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وقال أبو الغيط، في بيان له، إن "التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصياً من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص".من جهته، أوضح حسام زكي، في تصريح صحفي للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة، أن "تصريحات بشأن حزب الله قد فسرت في غير سياقها الصحيح"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة على سلوك وسياسات وأفعال ومواقف الحزب ليس فقط داخليا وإنما إقليمياً أيضاً".وأشار زكي إلى أن "قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وأهمها القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الذي ينص في إحدى فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك إلى أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، هو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء".وكان زكي أعلن، يوم السبت الماضي، عقب زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية"، موضحًا أن "القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه".كما أشار إلى "توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب"، لافتًا إلى أن "جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية".وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس/ آذار 2016، "حزب الله" منظمة إرهابية، وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".

https://sarabic.ae/20240701/غانتس-على-حزب-الله-أن-يقرر-لأن-لبنان-سيدفع-الثمن-1090366344.html

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