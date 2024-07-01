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غانتس: على "حزب الله" أن يقرر لأن لبنان سيدفع الثمن
غانتس: على "حزب الله" أن يقرر لأن لبنان سيدفع الثمن
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن "لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في الحدود الشمالية". 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T15:01+0000
2024-07-01T15:01+0000
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وشدد غانتس، خلال إحاطة لوفد من سفراء الدول الأوروبية، على ضرورة أن "يقرر حزب الله بأن ما إذا كان لبنانيا أم إيرانيا وإلا سيدفع الثمن"، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حسب موقع "إسرائيل اليوم".وأضاف غانتس: "لا يمكننا أن نسمح بأن يتكرر 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية"، موجّها نصيحة للأوروبين بعدم تجاهل الواقع في الساحة الشمالية.وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم، على ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا، محذرًا من أنه إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة "حزب الله" ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى.وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".وفي البداية، وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف غالانت هو أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن ترد بمحاولة تدمير كل من "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فقد تطورت وجهة نظره، إذ يشير الآن إلى أن "فتح جبهة جديدة في الشمال سيكون أمرا غير مرغوب فيه"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وشدد التقرير الأمريكي على أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة حول "الحكمة في فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن الضغوط التي تمارسها الجبهة اللبنانية على الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وكشفت أن القلق يتجاوز إسرائيل إلى واشنطن أيضا.وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن أن وقف القتال في قطاع غزة سيكون الطريقة الأكثر أمانا "لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله"، كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.وذكر التقرير كذلك، أن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت موضع شك بسبب "المطالب الإضافية من حماس والتصريحات الغامضة من نتنياهو".وحثّت إدارة بايدن إسرائيل بشدة على عدم خوض حرب مع لبنان، لأنها ستكون كارثية على الجانبين، وربما تشعل حربا إقليمية، خاصة إذا تطلب الأمر تدخلا أمريكيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أمريكا لإسرائيل سيؤثر بشكل كبير على حملة بايدن الرئاسية، ما يقلل من أصوات الأمريكيين العرب والتقدميين، بحسب التقرير.وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

غانتس: على "حزب الله" أن يقرر لأن لبنان سيدفع الثمن

15:01 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZعضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن "لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في الحدود الشمالية".
وشدد غانتس، خلال إحاطة لوفد من سفراء الدول الأوروبية، على ضرورة أن "يقرر حزب الله بأن ما إذا كان لبنانيا أم إيرانيا وإلا سيدفع الثمن"، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حسب موقع "إسرائيل اليوم".
وأضاف غانتس: "لا يمكننا أن نسمح بأن يتكرر 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية"، موجّها نصيحة للأوروبين بعدم تجاهل الواقع في الساحة الشمالية.
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وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم، على ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا، محذرًا من أنه إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة "حزب الله" ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى.
وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".
وفي البداية، وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف غالانت هو أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن ترد بمحاولة تدمير كل من "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فقد تطورت وجهة نظره، إذ يشير الآن إلى أن "فتح جبهة جديدة في الشمال سيكون أمرا غير مرغوب فيه"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وشدد التقرير الأمريكي على أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة حول "الحكمة في فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".
كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن الضغوط التي تمارسها الجبهة اللبنانية على الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وكشفت أن القلق يتجاوز إسرائيل إلى واشنطن أيضا.
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وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن أن وقف القتال في قطاع غزة سيكون الطريقة الأكثر أمانا "لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله"، كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.
وذكر التقرير كذلك، أن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت موضع شك بسبب "المطالب الإضافية من حماس والتصريحات الغامضة من نتنياهو".
وحثّت إدارة بايدن إسرائيل بشدة على عدم خوض حرب مع لبنان، لأنها ستكون كارثية على الجانبين، وربما تشعل حربا إقليمية، خاصة إذا تطلب الأمر تدخلا أمريكيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أمريكا لإسرائيل سيؤثر بشكل كبير على حملة بايدن الرئاسية، ما يقلل من أصوات الأمريكيين العرب والتقدميين، بحسب التقرير.
وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
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