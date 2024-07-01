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https://sarabic.ae/20240701/سموتريتش-يجب-شن-حرب-وإقامة-منطقة-عازلة-في-جنوب-لبنان-1090365405.html
سموتريتش: يجب شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
سموتريتش: يجب شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حركة المقاومة الإسلامية حماس". 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T14:15+0000
2024-07-01T14:15+0000
غزة
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أخبار إسرائيل اليوم
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حركة حماس
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واعتبر سموتريتش، الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة "فضيحة وفشل كبير"، مهددا بأنه "مقابل كل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة جديدة"، حسب القناة السابعة الإسرائيلية.وبشأن لبنان، أكد سموتريتش "ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا"، محذرا من أنه "إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى".وأكد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان". وقال، في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".وفي البداية، وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف غالانت هو أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن ترد بمحاولة تدمير كل من "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فقد تطورت وجهة نظره، إذ يشير الآن إلى أن "فتح جبهة جديدة في الشمال سيكون أمرا غير مرغوب فيه"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وشدد التقرير الأمريكي، على أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية، منقسمة حول "الحكمة في فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن الضغوط التي تمارسها الجبهة اللبنانية على الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وكشفت أن القلق يتجاوز إسرائيل إلى واشنطن أيضا.وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن أن وقف القتال في قطاع غزة سيكون الطريقة الأكثر أمانا "لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله"، كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.وذكر التقرير كذلك، أن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت موضع شك بسبب "المطالب الإضافية من حماس والتصريحات الغامضة من نتنياهو".وحثّت إدارة بايدن إسرائيل بشدة على عدم خوض حرب مع لبنان، لأنها ستكون كارثية على الجانبين، وربما تشعل حربا إقليمية، خاصة إذا تطلب الأمر تدخلا أمريكيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أمريكا لإسرائيل سيؤثر بشكل كبير على حملة بايدن الرئاسية، ما يقلل من أصوات الأمريكيين العرب والتقدميين، بحسب التقرير.وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240629/لبنان-في-حالة-حرب-قدرات-الجيش-اللبناني-في-مواجهة-إسرائيل-1090322929.html
https://sarabic.ae/20240630/سموتريتش-لا-مفر-من-حرب-حاسمة-وسريعة-ضد-حزب-الله-1090335543.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

سموتريتش: يجب شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

14:15 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حركة المقاومة الإسلامية حماس".
واعتبر سموتريتش، الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة "فضيحة وفشل كبير"، مهددا بأنه "مقابل كل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة جديدة"، حسب القناة السابعة الإسرائيلية.
وبشأن لبنان، أكد سموتريتش "ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا"، محذرا من أنه "إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى".
الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
"لبنان في حالة حرب".. قدرات الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل
29 يونيو, 20:43 GMT
وأكد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان". وقال، في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".
وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".
وفي البداية، وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف غالانت هو أنه "كان ينبغي لإسرائيل أن ترد بمحاولة تدمير كل من "حماس" و"حزب الله"، ومع ذلك فقد تطورت وجهة نظره، إذ يشير الآن إلى أن "فتح جبهة جديدة في الشمال سيكون أمرا غير مرغوب فيه"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وشدد التقرير الأمريكي، على أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية، منقسمة حول "الحكمة في فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".
كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن الضغوط التي تمارسها الجبهة اللبنانية على الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وكشفت أن القلق يتجاوز إسرائيل إلى واشنطن أيضا.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد "حزب الله"
أمس, 13:29 GMT
وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن أن وقف القتال في قطاع غزة سيكون الطريقة الأكثر أمانا "لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله"، كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.
وذكر التقرير كذلك، أن خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت موضع شك بسبب "المطالب الإضافية من حماس والتصريحات الغامضة من نتنياهو".
وحثّت إدارة بايدن إسرائيل بشدة على عدم خوض حرب مع لبنان، لأنها ستكون كارثية على الجانبين، وربما تشعل حربا إقليمية، خاصة إذا تطلب الأمر تدخلا أمريكيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم أمريكا لإسرائيل سيؤثر بشكل كبير على حملة بايدن الرئاسية، ما يقلل من أصوات الأمريكيين العرب والتقدميين، بحسب التقرير.
وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
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