https://sarabic.ae/20240704/حزب-الله-يعلن-استهداف-19-موقعاً-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090481468.html

"حزب الله" يعلن استهداف 19 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 19 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، استهداف 19 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T23:06+0000

2024-07-04T23:06+0000

2024-07-04T23:06+0000

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a95d6435c637e41faad8f4cd27a220a0.jpg

جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيانات عدة له إن عناصره نفذوا أمس الخميس "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً بصواريخ الكاتيوشا على تموضعٍ مستحدث لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر بلوم، وقصفوا بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابعة للواء السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".وأشار أحد البيانات إلى أن عناصر الحزب "نفذوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 إيلانيا، ومقر لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا، وذلك استكمالًا للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور".وأضاف البيان أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا، وموقع المرج بصاروخ بركان ثقيل، وموقع البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وإصابته إصابة مباشرة، وموقع بياض بليدا بصاروخ بركان، وقصفوا التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، ومبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أدميت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإيقاع من فيه بين قتيلٍ وجريح".ولفت بيان الحزب إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف "بالمدفعية الثقيلة 25 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات ميس الجبل، حمى راشيا الفخار، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات العديسة، كفر كلا، الخيام، بني حيان، دير سريان، رب ثلاثين، وادي السلوقي، القنطرة، كفر حمام، كفر شوبا، شبعا، حولا، وادي برغز، دير ميماس، قبريخا، والعباسية، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدات عيتا الشعب، كونين، الطيري، رامية، حانين، وفي قضاء صور قصفوا بلدات الضهيرة، الناقورة، كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق الجنوبية وصيدا وبيروت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، مسؤوليته عن اغتيال قائد "وحدة عزيز" في حزب الله، محمد نعمة ناصر بغارة جوية في صور جنوبي لبنان.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في بيان، "في غارة جوية على منطقة صور اليوم تم القضاء على المخرب المدعو محمد نعمة ناصر الذي كان يعمل قائدًا لوحدة عزيز التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية والمسؤولة عن عمليات الإطلاق الصاروخية من جنوب غرب لبنان باتجاه أراضي دولة إسرائيل".وأضاف أدرعي أن "محمد نعمة ناصر كان يشغل منصبه منذ العام 2016 وكان مسؤولًا عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية والأخرى المضادة للدروع من منطقة جنوب-غرب لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع. كما وكان المخرب ناصر يوجه مخططات إرهابية عديدة أخرى بحق إسرائيل طيلة الحرب وكان يؤدي وظائف هامة لدى المنظمة الإرهابية".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023 توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل."

https://sarabic.ae/20240704/نتنياهو-مبدأ-إسرائيل-في-الحرب-ضد-حزب-الله-هو-من-يؤذينا-دمه-مهدور-1090473978.html

https://sarabic.ae/20240704/حزب-الله-يتوعد-باستهداف-مواقع-جديدة-في-إسرائيل-1090448724.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة