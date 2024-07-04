https://sarabic.ae/20240704/نتنياهو-مبدأ-إسرائيل-في-الحرب-ضد-حزب-الله-هو-من-يؤذينا-دمه-مهدور-1090473978.html
نتنياهو: مبدأ إسرائيل في الحرب ضد "حزب الله" هو "من يؤذينا دمه مهدور"
نتنياهو: مبدأ إسرائيل في الحرب ضد "حزب الله" هو "من يؤذينا دمه مهدور"
سبوتنيك عربي
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T17:11+0000
2024-07-04T17:11+0000
2024-07-04T17:11+0000
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وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ".كما أخبر نتنياهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240704/تصويت-برأيك-هل-أثبتت-ضربة-حزب-الله-الأخيرة-عجزا-إسرائيليا-عن-خوض-مواجهة-مباشرة--1090462013.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نتنياهو: مبدأ إسرائيل في الحرب ضد "حزب الله" هو "من يؤذينا دمه مهدور"
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".
وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ".
كما أخبر نتنياهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية
، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.